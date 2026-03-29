Ehekrise wegen Epstein-Skandal? Prinzessin Beatrice vor drastischem Schritt

Die Verwicklungen von Ex-Prinz Andrew in den Epstein-Skandal belasten auch dessen Familie. Seine älteste Tochter Beatrice plant offenbar einen Umzug in die USA.

Von Franka Wolf

London (Vereinigtes Königreich) - Die Verwicklungen von Ex-Prinz Andrew (66) in den Epstein-Skandal belasten zunehmend auch dessen Familie. Seine älteste Tochter Beatrice (37) plant nun offenbar die Flucht.

Ziehen Prinzessin Beatrice (37) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) bald in die USA?
Ziehen Prinzessin Beatrice (37) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) bald in die USA?  © picture alliance/dpa/PA Wire | Adam Davy

Ihre Mutter Sarah Ferguson (66) ist untergetaucht, ihre Schwester Eugenie (36) lebt zeitweise in Portugal - nun scheint sich auch Prinzessin Beatrice rarmachen zu wollen und Großbritannien den Rücken zu kehren.

Nach einem Bericht der britischen Daily Mail plant die Cousine von Prinz William (43) und Prinz Harry (41) offenbar einen Umzug in die USA - auch, um ihre angeknackste Ehe zu retten.

Zuletzt waren Gerüchte um eine angebliche Krise zwischen Beatrice und ihrem Ehemann, dem italienischen Immobilienunternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (42), laut geworden. Die enge Verstrickung von Beatrices Familie, insbesondere ihres Vaters Andrew, in den Epstein-Skandal soll die Beziehung des Paares stark belasten.

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Während die Mutter zweier Töchter in London mit der Festnahme ihres Vaters konfrontiert war, soll ihr Ehemann statt an ihrer Seite auf Geschäftsreisen in den USA unterwegs gewesen sein.

Prinzessin Beatrice schämt sich für Epstein-Verbindungen ihrer Familie

Gegen Ex-Prinz Andrew (66) wird nach der Veröffentlichung der Epstein-Files ermittelt.
Gegen Ex-Prinz Andrew (66) wird nach der Veröffentlichung der Epstein-Files ermittelt.  © picture alliance/dpa/PA Wire | Aaron Chown

Die 37-Jährige sei "zutiefst beschämt" über den Skandal um ihren Vater und versuche "verzweifelt", ihre Familie und ihre sechsjährige Ehe zusammenzuhalten.

Um dem Trubel in der Heimat zu entfliehen, steht das Paar nun offenbar vor einem radikalen Neustart.

"Ein Umzug ins Ausland, höchstwahrscheinlich in die Vereinigten Staaten, wäre ein Neuanfang für Beatrice und Edo und würde ihnen auch ermöglichen, ihrer Ehe neuen Schwung zu verleihen und sie wieder in die richtige Bahn zu lenken", erklärte eine königliche Quelle.

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In Großbritannien würden die beiden nur weiterhin zur Zielscheibe werden, so der Insider weiter: "Sind wir mal ehrlich, das Problem mit Andrew und Sarah wird nicht von allein verschwinden."

Einer, der den Schritt bereits vor Jahren gewagt hat, soll Prinzessin Beatrice bei ihren Umzugsplänen unterstützen: Prinz Harry stehe seiner Cousine mit Ratschlägen zur Seite, heißt es.

Titelfoto: picture alliance/dpa/PA Wire | Adam Davy

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