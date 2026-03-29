Ehekrise wegen Epstein-Skandal? Prinzessin Beatrice vor drastischem Schritt

London (Vereinigtes Königreich) - Die Verwicklungen von Ex-Prinz Andrew (66) in den Epstein-Skandal belasten zunehmend auch dessen Familie. Seine älteste Tochter Beatrice (37) plant nun offenbar die Flucht.

Ziehen Prinzessin Beatrice (37) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) bald in die USA? © picture alliance/dpa/PA Wire | Adam Davy

Ihre Mutter Sarah Ferguson (66) ist untergetaucht, ihre Schwester Eugenie (36) lebt zeitweise in Portugal - nun scheint sich auch Prinzessin Beatrice rarmachen zu wollen und Großbritannien den Rücken zu kehren.

Nach einem Bericht der britischen Daily Mail plant die Cousine von Prinz William (43) und Prinz Harry (41) offenbar einen Umzug in die USA - auch, um ihre angeknackste Ehe zu retten.

Zuletzt waren Gerüchte um eine angebliche Krise zwischen Beatrice und ihrem Ehemann, dem italienischen Immobilienunternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (42), laut geworden. Die enge Verstrickung von Beatrices Familie, insbesondere ihres Vaters Andrew, in den Epstein-Skandal soll die Beziehung des Paares stark belasten.

Während die Mutter zweier Töchter in London mit der Festnahme ihres Vaters konfrontiert war, soll ihr Ehemann statt an ihrer Seite auf Geschäftsreisen in den USA unterwegs gewesen sein.