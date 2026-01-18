König Charles vor Dilemma: Muss er sich zwischen William und Harry entscheiden?

Prinz William (44, l.) und Prinz Harry (41) sind seit Jahren zerstritten. © Martin Meissner/AP/dpa

Denn der 41-Jährige wünscht sich, dass sein Vater bei den Spielen im kommenden Jahr im britischen Birmingham während der Eröffnungszeremonie gemeinsam mit ihm die Bühne betritt.

Wie The Mirror berichtete, sei der 44-jährige Thronfolger davon jedoch alles andere als begeistert.

Die beiden Brüder sind seit Jahren zerstritten. Grund dafür sind unter anderem die Szenarien, die Harry in seiner Biografie "Spare" beschrieben hatte - darin beschuldigte er William unter anderem, ihn geschlagen zu haben.

König Charles stehe nun vor einem Dilemma, denn der 77-Jährige wollte nicht den Eindruck erwecken, einen Sohn über den anderen zu stellen.