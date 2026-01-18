König Charles vor Dilemma: Muss er sich zwischen William und Harry entscheiden?
USA/England - Insidern zufolge hat Prinz Harry (41) geplant, König Charles (77) zu den Invictus Games im kommenden Jahr einzuladen - und könnte seinen Vater damit in eine unangenehme Situation bringen, in der er sich quasi zwischen ihm und seinem Bruder Prinz William (44) "entscheiden müsste".
Denn der 41-Jährige wünscht sich, dass sein Vater bei den Spielen im kommenden Jahr im britischen Birmingham während der Eröffnungszeremonie gemeinsam mit ihm die Bühne betritt.
Wie The Mirror berichtete, sei der 44-jährige Thronfolger davon jedoch alles andere als begeistert.
Die beiden Brüder sind seit Jahren zerstritten. Grund dafür sind unter anderem die Szenarien, die Harry in seiner Biografie "Spare" beschrieben hatte - darin beschuldigte er William unter anderem, ihn geschlagen zu haben.
König Charles stehe nun vor einem Dilemma, denn der 77-Jährige wollte nicht den Eindruck erwecken, einen Sohn über den anderen zu stellen.
Royals werden bei den Invictus Games erwartet
"Wir können uns nur vorstellen, wie William sich fühlen würde, wenn Charles öffentlich seine Unterstützung den Spielen und Harry zuspricht. William hat die Zähne zusammengebissen (…) und seine Pflichten trotz der brutalen Krebsdiagnosen für Catherine und Charles erfüllt. Zu sehen, wie sein Vater öffentlich Harrys Erfolg würdigt, wäre schwierig", so ein Insider.
Dennoch wurde bereits in den vergangenen Wochen angedeutet, dass sich einige hochrangige Royals bei den Invictus Games in Birmingham sehen lassen werden. Welche genau, war bisher allerdings unklar.
Eine Quelle betrachtete die mögliche Teilnahme von Charles jedoch etwas kritischer: "Ich denke, diese Themen lassen sich am besten privat klären, daher sollte jedes Wiedersehen zwischen dem König, Harry und seiner Familie ruhig und hinter verschlossenen Türen erfolgen."
Ob König Charles tatsächlich an der Eröffnungszeremonie teilnehmen wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Harry hatte sich schon länger wieder Frieden mit seinem Vater gewünscht.
Titelfoto: Montage: Chris Jackson/PA Wire/dpa, Martin Meissner/AP/dpa