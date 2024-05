König Charles offenbart: Diesen Sinn hat er durch seine Krebsbehandlung verloren!

Der britische König Charles III. (75) schmeckt offenbar nichts mehr, seit er gegen seine Krebserkrankung behandelt wird. © Jonathan Buckmaster/Pool/AFP

Wegen einer vergrößerten Prostata musste sich König Charles im Januar einer Operation mit anschließender Chemotherapie unterziehen. Kurz nach seiner Behandlung zeigte sich der britische König wieder in der Öffentlichkeit, nahm Termine wahr und bedankte sich für die Flut an Genesungswünschen, die ihn seit Bekanntgabe der Diagnose erreicht haben.

Am Wochenende besuchte Charles gemeinsam mit Prinz William (42) das "Army Flying Museum" und das dazugehörige Flugzentrum in Hampshire an der Südküste Englands. Dort unterhielten sich die Monarchen ausgelassen mit Soldaten und Veteranen - und gaben den ein oder anderen persönlichen Einblick.

Im Gespräch mit den Royals sagte Armeeveteran Aaron Mapplebeck, er habe vergangenes Jahr eine Chemotherapie gegen Hodenkrebs gemacht und seinen Geschmackssinn verloren. Wie die Daily Mail berichtet, verriet der König im Gespräch, dass ihm dasselbe passiert sei.

Der Buckingham Palace hielt sich bisher mit offiziellen Details zur Behandlung des Königs zurück. Die königlichen Beamten verrieten bisher nur, dass Charles wegen einer nicht näher bezeichneten Krebsart behandelt werde.

Die beiden Monarchen besuchten das Armeezentrum, damit Charles seinem Erben offiziell das Kommando über das ehemalige Regiment von Prinz Harry übergeben konnte. Zudem bekam der Prinz die prestigeträchtige Position des Ehrenobersts der britischen Fliegertruppe des Heeres. William hatte 2012 bei der Einheit in einem Einsatz in Afghanistan gedient.