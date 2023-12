Keine Versöhnung zu Weihnachten! Deshalb feiert Charles lieber ohne Harry!

Prinz Harry (39, l.) und König Charles (75) werden sich an Weihnachten wohl nicht sehen. © Montage: Andy Stenning/Daily Mirror Pool via AP/dpa, Frank Augstein/AP Pool/AP/dpa

2018 spazierten die Sussexes am zweiten Weihnachtsfeiertag Arm in Arm gemeinsam mit dem heutigen König Charles (75), Prinz William (41) und seiner Frau Kate (41) zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst in Sandringham.

Bilder, die heute, fünf Jahre später, in weite Ferne gerückt sind. Denn zwischen dem Exil-Prinzen und seiner Familie herrscht inzwischen Eiszeit, woran offenbar auch die besinnlichen Weihnachtstage nichts ändern können.

Bereits seit Wochen wurde über eine mögliche Versöhnung der zerstrittenen Parteien zum Fest der Liebe spekuliert, doch daraus scheint wohl nichts zu werden.

Während der britische Mirror noch vor wenigen Tagen berichtet hatte, der englische König stehe einer möglichen Einladung der Sussexes zu den Weihnachtsfeierlichkeiten offen gegenüber, deutet mittlerweile alles darauf hin, dass die königliche Familie und das abtrünnige Prinzenpaar die Feiertage getrennt voneinander verbringen werden.

Harry und Meghan würden wohl auch in diesem Jahr wieder beim royalen Weihnachtsfest fehlen, so mehrere Medien, darunter das Hello Magazine. Stattdessen werde das Paar die Feiertage gemeinsam mit seinen beiden Kindern Archie (4) und Lilibet (2) Tausende Kilometer entfernt in seiner Wahlheimat Kalifornien verbringen.



Pünktlich zum Fest waren die Sussexes erst vor wenigen Tagen aus dem Familienurlaub im sonnigen Costa Rica nach Montecito zurückgekehrt.