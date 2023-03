Royaler Staatsbesuch in Berlin: Mein Tag mit König Charles III. und Camilla

Fleißig wurden Kronen einer beliebten Fast-Food-Kette an die wartenden Royal-Fans verteilt. © Denis Zielke/TAG24

Es ist Mittwoch um 10.45 Uhr, als ich die Prachtstraße Unter den Linden betrete. Der Andrang vor dem blauen Zelt mit der Kontrollschleuse ist groß. Nur 1500 Menschen können das britische Königspaar heute hautnah erleben. Manche werden fünf Stunden auf den großen Moment warten.

Das Publikum in der Schlange ist gemischt. Darunter ist auch Christoph Mühlenbach (59). Er kommt für dieses Großereignis aus Hamburg angereist und hält eine deutsche und englische Flagge in der Hand.



Auf die Frage, was ihn am britischen Königshaus begeistert, antwortet er ein wenig schelmisch: "Das frage ich mich bis heute. Ich vermisse so etwas in Deutschland."

Nachgehakt, ob ein König in Deutschland für ihn etwas wäre, bejaht er und betont im selben Atemzug: "Aber sarkastisch sage ich immer. Hatten wir schon einmal. Hat nicht so funktioniert." Danach gefragt, was der Hamburger Charles III. oder Camilla sagen oder fragen würde, meint er: "Ich würde einfach herzlich willkommen in Deutschland sagen."

Was auffällt. Viele Menschen tragen Papp-Kronen einer bekannten Burger-Kette. Was es damit auf sich hat, verrät mir John (25), der sich aus Brandenburg auf den Weg gemacht hat. "Ist eine Promo-Aktion. 'One King to Another'. Die Krone steht für Gleichheit und dass sozusagen jeder auch in schweren Zeiten einen unterstützt", erklärt der 25-Jährige, der an diesem Tag selber Kronen verteilt und mir eine anbietet.

"Dass man als Einheit auch dahintersteht. Das ist das Symbol dahinter, dass sich Burger King gewünscht hat", führt er weiter aus. Ob es eine Frage an den Monarchen gibt, die ihm unter den Nägeln brennt, will ich wissen. John: "Ob er denkt: 'Ja, ich bin der King. Ich stehe über euch' oder 'Ich bin auch nur ein Mensch', um es auf Berlinerisch zu sagen."

Auf die Frage, ob ein König in Deutschland gut wäre, entgegnet der junge Brandenburger scherzhaft: "Nee, aber eine Königin. Merkel soll zurückkommen. Wäre doch lustig. Queen Merkel. Nee, Quatsch."