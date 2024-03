Propaganda vom Feinsten? Russen erklären König Charles für tot!

London (Großbritannien) - Die Briten sind erzürnt: Dutzende russische Medien erklärten König Charles III. (75) am Montag für tot. Im Netz kursierte zudem eine angeblich offizielle Mitteilung des Buckingham-Palasts.

König Charles III. (75) wurde am gestrigen Montag von russischen Medien für tot erklärt. Dafür sieht er allerdings noch ziemlich lebendig aus. © ADRIAN DENNIS / AFP

"König Charles III. von Großbritannien ist Medienberichten zufolge im Alter von 75 Jahren gestorben." Diese Schock-Meldung wurde am Montag plötzlich in Russland unter anderem von der staatlichen Nachrichtenagentur Sputnik verbreitet.

Gleichzeitig kam in den sozialen Medien das Bild einer eindeutig gefälschten Erklärung samt Wappen des Buckingham-Palastes in Umlauf, in der der "unerwartete Tod" von Charles verkündet wurde.

Die falsche Todesnachricht verbreitete sich ab Montagmittag zunächst im russischsprachigen Teil des Internets, befeuert durch sensationslustige Telegramkanäle. Mehrere britische Medien, darunter die Daily Mail, berichteten über die kuriose Nachricht.

Die britischen Botschaften in Russland und der Ukraine reagierten umgehend auf die Fake-Meldung und wiesen diese zurück. Auf X schrieben die Regierungsvertreter: "Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Nachricht über den Tod von König Charles III. eine Fälschung ist."



Auch der Buckingham-Palast teilte der russischen Nachrichtenagentur TASS mit: "Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass der König weiterhin seinen beruflichen Pflichten nachkommt und sich um private Angelegenheiten kümmert."