Meghan Markle setzt auf Ex-Leibwächter von Kim K: Darum sind Promi-Bodyguards heiß begehrt!

Montecito (USA) - Meghan Markle (41) hat einen Neuen! Zumindest, wenn es um ihre persönliche Sicherheit geht. Und er ist kein Unbekannter in Hollywood : Vor der Herzogin sah man ihn oft an der Seite von Kim Kardashian (42).

Wer für Kim arbeitete, ist auch gut genug für Meghan und ihre Familie. © Bildmontage: ANGELA WEISS / AFP, Chris Jackson / POOL / AFP

Hollywood-Bodyguard statt royaler Leibwächter! Die Herzogin von Sussex setzt nach dem Rückzug aus Großbritannien auf das Schutzpersonal von Hollywood-Ikonen.

Während ihr Mann Prinz Harry (38) am vergangenen Samstag der Krönungszeremonie seines Vaters König Charles III. (74) beiwohnte, machte Meghan mit den Kindern einen Wanderausflug in der Nähe ihrer Villa in Montecito. Mit dabei: Kim Kardashians ehemaliger Leibwächter, der sich um die Unternehmerin und deren damaligen Ehemann Kanye West (45) kümmerte, als sie 2016 in Paris mit einer Waffe bedroht wurde.

Wie die britische Zeitung "Metro" berichtete, gehört der Bodyguard nun allerdings zum Sicherheitsteam von Prinz Harry und seiner Frau Meghan. Auch ein anderer ehemaliger Leibwächter von Kim - Steve Stanulis (48) - soll vom Herzogspaar von Sussex angefragt worden sein.

Laut Stanulis würde bei der Auswahl von Bodyguards wohl nicht nur die Sicherheit im Fokus stehen, sondern auch "der Einfluss", den ein solcher Bodyguard ausstrahle.

"Das sieht gut aus", sagte der 48-Jährige und weiß: gute Promi-Leibwächter sind heiß begehrt!