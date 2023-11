Pikante Enthüllung im Rassismus-Eklat: Herzogin Meghan nennt zwei Namen!

London (Vereinigtes Königreich) - In einem TV-Interview hatten Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) schwere Rassismus-Vorwürfe gegen das britische Königshaus erhoben. Nun werden weitere Anschuldigungen laut.

Herzogin Meghan (42) soll zwei Personen am Hof Rassismus vorgeworfen haben. © BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

2021 hatten die Sussexes den Palast in ihrem aufsehenerregenden Enthüllungs-Interview mit Oprah Winfrey (69) schwer belastet: Ein Mitglied des königlichen Haushalts soll vor der Geburt ihres Sohnes Archie (4) darüber gesprochen haben, "wie dunkel" die Haut ihres Babys sein könnte, so die Behauptung des nach Kalifornien ausgewanderten Prinzenpaares.

Inzwischen gehen die Anschuldigungen aber sogar noch einen Schritt weiter: Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, soll sich nämlich nicht nur eine Person am Hof rassistisch geäußert haben.



Demnach soll Omid Scobie (42), britischer Adelsexperte und Autor, in seinem Enthüllungsbuch "Endgame" Vorwürfe gegen ein zweites Mitglied des britischen Königshauses erheben: Mindestens eine weitere Person am Hof habe rassistische Kommentare über Archies Hautfarbe abgegeben.

Ob es sich bei der zweiten Person um ein Mitglied der royalen Familie oder einen Bediensteten des Palastes handelt, ließ er allerdings offen.



Herzogin Meghan selbst soll dagegen einen Schritt weitergegangen sein: In privaten Briefen an König Charles III. (75) habe Harrys Frau die beiden Betroffenen namentlich benannt und sie beschuldigt, an "Gesprächen" mit rassistischem Inhalt teilgenommen zu haben.

Die Identität der beiden Beschuldigten enthüllte der Autor in seinem Buch nicht - offenbar aus Sorge vor rechtlichen Konsequenzen.