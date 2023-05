Royal-Fans sind sicher, dass Meghan bei der Krönung war: Trug sie bizarren Undercover-Look?

Hat sich Herzogin Meghan etwa doch auf die Krönungszeremonie geschlichen? © Mike Coppola/Getty Images via AFP

Aufmerksamen Beobachtern der gestrigen Krönungszeremonie von König Charles III. (74) entging nichts. Auch nicht, was sich alles so in den Zuschauerrängen abspielte - und wer sich dort aufhielt.

Eine Person sorgte online für viele Spekulationen, wie die amerikanische Zeitung "New York Post", berichtete.

Denn obwohl Herzogin Meghan ihren Mann Prinz Harry (38) nicht zu dem royalen Event begleitete und bei ihren Kindern Archie (4) und Lilibet (1) in Kalifornien blieb, sind sich einige Fans einig darüber, dass sie sich doch zur Krönung geschlichen hat: in einer aufwändigen Verkleidung!

"[Meghan], du machst uns nichts vor…", schrieb eine Person auf Twitter.

Jemand anderes scherzte, es sei die Schauspielerin Tilda Swinton (62, Three Thousand Years of Longing) "tief im Charakter".