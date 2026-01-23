Prinz Harry zeigt sich emotional vor Gericht und erinnert an die ständige Verfolgung durch Paparazzi

Prinz Harry befindet sich derzeit in Großbritannien, um vor Gericht gegen einen großen Zeitungsverlag auszusagen - und zeigte sich dabei überraschend emotional.

Von Mia Berger

London/Großbritannien - Prinz Harry (41) befindet sich derzeit in Großbritannien, um vor Gericht gegen einen großen Zeitungsverlag auszusagen - und zeigte sich dabei überraschend emotional.

Prinz Harry (41) zeigte sich diese Woche im Gerichtssaal sichtlich emotional. © Jordan Pettitt/PA Wire/dpa Zuvor hatte der Herzog von Sussex gemeinsam mit weiteren Prominenten eine Klage gegen die "Associated Newspapers Limited" eingereicht, da der Verlag angeblich auf illegale Weise Informationen beschafft haben soll. Zu diesem Verlag gehören unter anderem die "Daily Mail"und die "Mail on Sunday", so Page Six. Harry warf dem Verlag vor, dass private Details, die in der Presse erschienen, nur aus unrechtmäßigen Quellen stammen konnten, die eigentlich ausschließlich innerhalb vertrauensvoller Beziehungen geteilt wurden. Prinz Harry Prinz Harry über soziale Medien und KI: "Vielen Eltern fehlt das Bewusstsein" Außerdem deutete er an, dass Privatdetektive engagiert und möglicherweise Sprachnachrichten abgehört sowie private Nachrichten mitgelesen worden seien. Während der Befragung wurde Harry gefragt, wie ihn das Verfahren bisher habe fühlen lassen.

2020 legten Meghan Markle (44) und Prinz Harry ihre royalen Pflichten nieder und zogen in die USA. © Matt Dunham/AP/dpa

Prinz Harry zog Parallelen zu seiner Mutter, Prinzessin Diana