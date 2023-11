Neues Enthüllungsbuch zum Tod der Queen: So eiskalt "ignorierte" William seinen Bruder Harry

London (Großbritannien) - Während Queen Elizabeth II. (†96) im Sterben lag, kochte der Konflikt zwischen ihren Enkeln Harry (39) und William (41) wohl über - Letzterer ignorierte seinen kleinen Bruder offenbar und gab keine Informationen zum Zustand ihrer Großmutter an ihn weiter ... dies zumindest behauptet Omid Scobie in seinem neuen Enthüllungsbuch.

Prinz Harry soll bis zuletzt nichts über den Gesundheitszustand seiner Großmutter Queen Elizabeth (†96) gewusst haben. Er konnte sich nicht mehr von ihr verabschieden. © Dominic Lipinski/pool PA/AP/dpa

"Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", (dt. "Endspiel: Ein Einblick in die königliche Familie und den Überlebenskampf der Monarchie") heißt Omid Scobies neues Buch und ist auf Amazon bereits jetzt als Bestseller gelistet.

Dabei erscheint es erst am 28. November. Doch die Vorbestellungen sprechen offenbar für sich: Die Menschen wollen wissen, was zwischen Prinz Harry und seinem Bruder William geschah, als die Queen ihre letzten Atemzüge machte.

Wie die Zeitung New York Post berichtet, schreibt Scobie ausführlich über den Streit der Prinzen. William soll die verzweifelten Anrufe seines Bruders "ignoriert" haben, ihn und seine Frau Meghan (42) über den Zustand der Queen im Dunkeln gelassen haben.

Behauptungen, die "Wut" beim Personal des königlichen Palasts in London auslösten.

"Egal, was hinter verschlossenen Türen passiert, selbst in einer Zeit so großen Schmerzes und Leids scheint es, dass es eines Tages ans Tageslicht kommen wird, wenn es um die königliche Familie geht", sagte ein königlicher Insider der britischen Zeitung The Mirror.