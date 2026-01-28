Noch kein Diadem auf dem Kopf: Wird Prinzessin Charlotte den Kopfschmuck eher tragen als Mama Kate?

Großbritannien - PrinzessIn Charlotte ist mittlerweile zehn Jahre alt, doch ein echtes Diadem trug sie bisher nicht. Ihre Mama, Prinzessin Kate (44), durfte erstmals mit 29 eine solche Krone auf dem Kopf tragen - wann also wird es für die Mini- Royal so weit sein?

Bis Prinzessin Charlotte (10) ihr erstes Diadem tragen wird, dürfte es noch einige Jahre dauern. © HENRY NICHOLLS / AFP

Sicher ist: Die Zehnjährige wird eines Tages Zugang zu den royalen Schmuckschätzen der britischen Königsfamilie haben, doch bis dahin wird es wohl noch etwas dauern.

Wie People berichtet, wurden diese wertvollen Kopfschmuckstücke in den vergangenen Generationen ausschließlich von Königstöchtern getragen, die mindestens im jungen Erwachsenenalter waren.

Es ist jedoch gut möglich, dass Charlotte ihr Diadem früher tragen wird als ihre Mutter. Kate musste bis zu ihrer Hochzeit mit Prinz William (43) warten - ebenso wie Königin Elizabeth (†96) und Prinzessin Diana (†36) zu ihren Hochzeiten.

Übernimmt Charlotte als Enkelin von König Charles (76), Tochter des Thronfolgers William und jüngere Schwester des nächsten Thronfolgers Prinz George (12) allerdings eines Tages eine aktive Rolle als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie, könnte sie bei einem offiziellen Auftritt erstmals eine Krone tragen.