Nach erneuter Kündigung bei den Sussexes: Harry und Meghan wagen Neustart mit PR-Firma

USA - Mitten in Zeiten des Umbruchs haben Meghan Markle (44) und Prinz Harry (41) eine altbekannte PR-Firma engagiert - kurz nachdem ihr elfter Pressesprecher das Paar verlassen hatte.

Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) setzen nun wieder auf eine altbekannte PR-Agentur. © Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Vor allem für Meghan ist die Agentur keine Unbekannte, denn bereits vor ihrer Ehe mit Harry hatte sie selbst mit der Firma zusammengearbeitet - noch während ihrer Schauspielkarriere.

Wie Page Six berichtete, arbeiten die beiden nun erneut mit "Sunshine Sachs Morgan & Lylis" zusammen.

Die Agentur betreut unter anderem auch Schauspieler Leonardo DiCaprio (51) und Late-Night-Moderator Jimmy Fallon (51) und gilt als eine der renommiertesten PR-Firmen in den USA.

Dieser Schritt erfolgte, nachdem ihr vorheriger Pressesprecher im Dezember gekündigt hatte - vermutlich nachdem Harry und Meghan die Bilder von Kris Jenners (70) Geburtstagsfeier hatten löschen lassen, auf denen sie zu sehen waren.

Insider berichteten, dass dies für den Pressesprecher der "Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte". Er ist nicht der Erste, der die Arbeit bei ihnen kündigte.