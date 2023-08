Royal-Webseite: Königliche Titel von Meghan und Harry sind weg!

Wie das Promi-Portal " Page Six " berichtet, geschah diese Änderung still und heimlich, vollkommen ohne Ankündigung, nachdem die Pflege der royalen Webseite in den letzten Jahren offenbar ein wenig vernachlässigt wurde.

Ihre königlichen Titel nutzen die Sussexes schon lange nicht mehr. Sie konzentrieren sich derzeit auf eine neue Netflix-Produktion - diesmal aber hinter der Kamera. © Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Denn bis zum vergangenen Freitag wurden William und Kate auf der offiziellen Homepage des britischen Königshauses noch als Herzog und Herzogin von Cambridge aufgeführt - diesen Titel trugen sie vor dem Tod von Queen Elizabeth, also als der amtierende König Charles noch den Titel des Dukes of Wales innehielt.

Für Harry und Meghan kommt die Änderung allerdings nicht überraschend. Schon kurz nach ihrem Austritt aus der königlichen Familie 2020 einigten sie sich darauf, ihre Titel aufzugeben.

Das Paar richtet seine Aufmerksamkeit derzeit auf Hollywood und scheint der königlichen Verwaltung den verspäteten Titel-Entzug auf der Homepage nicht übelzunehmen.

Mit dem Streamingdienst Netflix hat das Paar gerade erst einen Multi-Millionen-Dollar-Deal abgeschlossen: Harry und Meghan arbeiten nun an der Verfilmung des Buches "Meet Me at the Lake" von Bestseller-Autorin Carley Fortune. Weder Buch-Story noch Autorin haben einen persönlichen Bezug zu Meghan, Harry oder den Royals.