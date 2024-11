Arschgeweih oder lieber am Hals: Bekommt Prinz Harry hier sein erstes Tattoo verpasst?

New York City - Hat sich Prinz Harry (40) tatsächlich ein Tattoo stechen lassen? In einem Video-Clip sieht es jetzt zumindest ganz danach aus.

Sänger und Rapper Jelly Roll (39) übernimmt in dem Werbe-Video die Rolle des Tätowierers. © Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Um auf die Invictus Games 2025, die im Februar in Vancouver stattfinden werden, aufmerksam zu machen, hat sich Prinz Harry nun eine ganz besondere Werbestrategie überlegt und sich dafür sogar unter die Nadel gelegt.



Oder etwa doch nicht? Ein Video auf dem Instagram-Account der Invictus Games suggeriert dies zumindest.

In dem Clip sieht man den Sohn von Prinz Charles in einem Tattoostudio sitzend, wo er ganz offensichtlich auf jemanden wartet. Grinsend kommt der US-amerikanische Country- und Rap-Star Jelly Roll (39) herein, sichtlich erfreut, dem Prinzen sein erstes Tattoo verpassen zu dürfen.

Doch für Prinz Harry handelt es sich dabei ganz klar um ein Missverständnis! Während Roll davon ausgegangen war, Harry ein Tattoo angelehnt an die Invictus Games zu stechen, wollte der Prinz den Sänger lediglich als Act für sein Event gewinnen.

Sie einigen sich schließlich auf einen Deal: Für den Auftritt darf der Rapper beim Prinzen zustechen.