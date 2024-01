Einbruchserie! Sind Harry und Meghan in ihrem Zuhause jetzt noch sicher?

Montecito (USA) - Sind Prinz Harry (39) und seine Frau, Herzogin Meghan (42), in ihrem noblen Zuhause in Montecito, US-Bundesstaat Kalifornien, noch sicher? Eine wahre Flut an Einbrüchen in der schicken Wohnanlage erschüttert die Nachbarschaft. Nun erhielt auch das royale Ehepaar eine erschreckende Sicherheitswarnung.