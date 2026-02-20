Friedensangebot? Prinz Harry will Gespräch über Vermittler - William blockt ab

England/USA - Prinz Harry (41) und Prinz William (43) sind seit Jahren zerstritten. Der Jüngere soll versucht haben, über einen Vermittler erneut Kontakt zu seinem Bruder aufzunehmen - der 43-Jährige war davon jedoch nicht gerade begeistert.

Prinz William (43) lehnte den Friedensversuch seines Bruders ab. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Der königliche Autor und Experte Omid Scobie erklärte am Dienstag gegenüber US Weekly, dass Harry über einen gemeinsamen Freund versucht habe, ein Gespräch mit William zu arrangieren. Der Austausch habe allerdings nie stattgefunden, da der 43-Jährige das Angebot abgelehnt habe.

"Es wurde in keiner Weise positiv aufgenommen, und von außen betrachtet sieht es so aus, als stehe diese Mauer immer noch", so Scobie. Laut dem Experten habe dieser Versuch bereits 2023 stattgefunden, sei aber erst jetzt an die Öffentlichkeit gelangt.

Er fügte hinzu, dass sich die Einstellung auf beiden Seiten wohl nicht so schnell ändern würde. Denn die Geschwister sind zerstritten - seitdem Harry seine königlichen Pflichten aufgegeben und vor rund sechs Jahren mit Frau Meghan Markle (44) in die USA gezogen war.

In den Monaten nach dem Umzug konfrontierte der 41-Jährige seine Familie immer wieder mit neuen Anschuldigungen. So sollen die britischen Royals gegenüber Markle immer wieder rassistisch gewesen sein.

Auch William stand im Mittelpunkt der Vorwürfe: Er soll seinen jüngeren Bruder während eines Streits zu Boden geworfen haben.