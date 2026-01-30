Kim Kardashian klärt auf: Darum haben Harry und Meghan Partybilder löschen lassen

USA - Im November sorgten Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) erneut für Aufsehen, nachdem Instagram-Fotos von ihnen von der 70. Geburtstagsfeier von Kris Jenner plötzlich wieder gelöscht worden waren. Nun hat Kim Kardashian (45) erstmals erklärt, was tatsächlich dahintersteckte.

Kim Kardashian (45) klärte auf, was wirklich hinter den gelöschten Posts von Harry und Meghan auf der Geburtstagsfeier ihrer Mutter steckte. © Scott A Garfitt/Invision/dpa

Die Reality-Queen sprach in einer neuen Folge des Podcasts "Khloé In Wonder Land" ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) offen über den Vorfall und stellte klar, dass alles halb so wild gewesen sei, als es zunächst gewirkt habe.

"Es war wirklich total harmlos, was irgendwie verrückt ist", so die 45-Jährige.

Demnach seien ihre Mutter und Meghan bereits seit einigen Jahren eng befreundet. Als die 70-Jährige dann die Fotos ihrer prominent besetzten Geburtstagsfeier durchgegangen sei, habe sie entschieden, auch einige Aufnahmen des Herzogspaares zu teilen.

"Uns wurde gesagt, dass es völlig in Ordnung sei, die Bilder zu posten, und nachdem sie online waren, haben sie, glaube ich, realisiert, dass es der Remembrance Day war, und sie wollten nicht dabei gesehen werden, wie sie auf einer Party sind – auch wenn die Fotos da schon gepostet und dann wieder gelöscht wurden. Und dann haben sie, glaube ich, selbst gemerkt: 'Oh, das war irgendwie albern'", erklärte die Kardashian.

Der Remembrance Day erinnert jährlich am 11. November an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs sowie aller folgenden Konflikte - insbesondere im Vereinigten Königreich und in den Commonwealth-Staaten wird dieser Gedenktag gefeiert.