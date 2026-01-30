Kim Kardashian klärt auf: Darum haben Harry und Meghan Partybilder löschen lassen
USA - Im November sorgten Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) erneut für Aufsehen, nachdem Instagram-Fotos von ihnen von der 70. Geburtstagsfeier von Kris Jenner plötzlich wieder gelöscht worden waren. Nun hat Kim Kardashian (45) erstmals erklärt, was tatsächlich dahintersteckte.
Die Reality-Queen sprach in einer neuen Folge des Podcasts "Khloé In Wonder Land" ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) offen über den Vorfall und stellte klar, dass alles halb so wild gewesen sei, als es zunächst gewirkt habe.
"Es war wirklich total harmlos, was irgendwie verrückt ist", so die 45-Jährige.
Demnach seien ihre Mutter und Meghan bereits seit einigen Jahren eng befreundet. Als die 70-Jährige dann die Fotos ihrer prominent besetzten Geburtstagsfeier durchgegangen sei, habe sie entschieden, auch einige Aufnahmen des Herzogspaares zu teilen.
"Uns wurde gesagt, dass es völlig in Ordnung sei, die Bilder zu posten, und nachdem sie online waren, haben sie, glaube ich, realisiert, dass es der Remembrance Day war, und sie wollten nicht dabei gesehen werden, wie sie auf einer Party sind – auch wenn die Fotos da schon gepostet und dann wieder gelöscht wurden. Und dann haben sie, glaube ich, selbst gemerkt: 'Oh, das war irgendwie albern'", erklärte die Kardashian.
Der Remembrance Day erinnert jährlich am 11. November an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs sowie aller folgenden Konflikte - insbesondere im Vereinigten Königreich und in den Commonwealth-Staaten wird dieser Gedenktag gefeiert.
Fotos aus Respekt vor dem Remembrance Day gelöscht
Sie fügte hinzu, dass Fotos von Harry und Meghan auf einer Gala früher am Abend vermutlich "in Ordnung" gewesen wären, "aber vielleicht nicht beim Feiern und Tanzen auf der Tanzfläche oder so".
"Also haben wir die Bilder aus Respekt vor dem Remembrance Day gelöscht", so die 45-Jährige. Zudem erklärte sie, das Drama wäre vermutlich "anders aufgenommen worden", wenn man die Situation "lockerer und lustiger" gehandhabt hätte.
"Aber ich habe gehasst, wie das für alle ausgegangen ist. Das ist einfach mies. Es wurde zu etwas total Verrücktem und Lächerlichem aufgeblasen, obwohl es das gar nicht hätte sein müssen", sagte Kardashian.
Titelfoto: Montage: Scott A Garfitt/Invision/dpa, Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa