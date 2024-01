Harry und Meghan bei den Golden Globes verspottet und ausgelacht!

Wurden bei den Golden Globes aufs Korn genommen: Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). © LEON KUEGELER / AFP

Die Kassenschlager "Barbie" und "Oppenheimer", aber auch Superstars wie Taylor Swift (34), Bradley Cooper (49) oder Robert De Niro (80) mussten bei der Verleihung des begehrten amerikanischen Film- und Fernsehpreises am Sonntagabend den ein oder anderen bissigen Seitenhieb von Moderator Jo Koy (52) über sich ergehen lassen.

Und auch die royalen Aussteiger Harry und Meghan bekamen bei der Veranstaltung, die zahlreiche Hollywood-Größen versammelte, ihr Fett weg.

Als Koy auf die erfolgreiche HBO-Serie "Succession", die später gleich vier Golden Globes abräumte, zu sprechen kam, witzelte er: "Succession hat neun Nominierungen. Einfach eine großartige Serie über eine reiche, weiße, dysfunktionale und intrigante Familie - oh, Moment, das ist 'The Crown'. Es tut mir leid."

Und weiter: "Wie großartig war Imelda Staunton in 'The Crown', war sie nicht großartig? Ihre Darstellung der Queen war so gut, dass Prinz Harry sie anrief und um Geld bat", stichelte der Moderator gegen den Exil-Prinzen und das Verhältnis zu seiner verstorbenen Großmutter Queen Elizabeth II. (†96), die der 39-Jährige vor ihrem Tod immer wieder nach Geld gefragt haben soll.



Es habe sich herausgestellt, "dass Harry und Meghan immer noch Millionen von Dollar dafür bekommen, dass sie nichts tun - und das nur von Netflix", teilte der 52-Jährige weiter gegen das Ehepaar aus und erntete zahlreiche Lacher aus den Zuschauerreihen.

Ein Witz, bei dem auch Netflix-Co-CEO Ted Sarandos (59), der im Gegensatz zu den Sussexes persönlich im Publikum saß, kurz zusammenzuckte, schließlich aber ebenfalls schmunzeln musste.