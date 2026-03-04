Royaler Waffenstillstand? Meghan und Harry senden Botschaft an William und Kate

USA/Großbritannien - Neben den anhaltenden Skandalen rund um Andrew Mountbatten-Windsor (66) liegen auch Prinz William (43) und Prinz Harry (41) seit Jahren im Streit. Doch nun könnte sich ein royaler Waffenstillstand zwischen den Brüdern anbahnen.

Prinz William (43, l.) und Prinz Harry (41) sind seit Jahren zerstritten - folgt nun die Versöhnung? © Martin Meissner/AP/dpa

Laut der königlichen Expertin Ingrid Seward könnte die jüngste Auslandsreise der Sussexes eine deutliche Botschaft an William und Prinzessin Kate (44) gewesen sein.

Denn Meghan Markle (44) und ihr Ehemann reisten kürzlich nach Jordanien. Auch wenn sie ihre royalen Pflichten bereits vor rund sechs Jahren niedergelegt hatten, erinnerten ihre Termine vor Ort stark an eine klassische königliche Tour.

Laut The Mirror machte das Paar während seines Aufenthalts im Nahen Osten auf die humanitären Bemühungen der jordanischen Behörden aufmerksam. Seward betonte, dass hinter der Reise mehr gesteckt haben könnte, als es auf den ersten Blick schien.

"Ihr Trip in den Nahen Osten wirkte teils politisch, teils wie eine Botschaft. Natürlich konnten die Sussexes bei der Planung nicht wissen, wie sich die Situation rund um Andrew entwickeln würde. Doch die Botschaft lautete: 'Wir sind hier, wir können helfen, wir können das gemeinsam mit euch tun'", so die Expertin.

Zudem könnte auch die Wahl des Landes ein kleines Friedenszeichen gewesen sein, denn Kate verbrachte in ihrer Kindheit viel Zeit in Jordanien.