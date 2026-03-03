"Völlig verrückt": Prinz Harrys Hacking-Vorwürfe gegen Zeitung sorgen vor Gericht für Aufsehen

Großbritannien - Schon lange steht Prinz Harry (41) gegen den Zeitungsverlag "Associated Newspapers" vor Gericht. Er warf dem Unternehmen unter anderem vor, sich auf illegale Weise Informationen verschafft zu haben - auch durch Hacking. Doch diese Vorwürfe wurden vor wenigen Tagen als "völlig verrückt" bezeichnet.

Prinz Harry (41) wirft "Associated Newspapers" vor, Hacking benutzt zu haben, um an brisante Informationen zu gelangen. © Alastair Grant/AP/dpa

Zuvor hatte der Herzog von Sussex angegeben, Journalisten der "Daily Mail" hätten einen Bericht aus dem Jahr 2004, in dem es um seine Beziehung zu seiner damaligen Freundin Chelsy Davy ging, nur erstellen können, weil ein Nachrichtensystem gehackt worden sei.

Vor dem britischen High Court widersprach die Royal-Redakteurin des Boulevardblatts jedoch. Sie erklärte, einer der Freunde des Prinzen habe damals die Nachrichtenredaktion angerufen und entsprechende Informationen preisgegeben, so The Sun.

Harry argumentierte hingegen, sein Freundeskreis würde solche privaten Details niemals an die Presse weitergeben - demnach könnten sie nur aus abgefangenen Sprachnachrichten stammen.

"Es ist völlig verrückt, das auch nur zu behaupten", so die Royal-Expertin über die Anschuldigungen am Montag.