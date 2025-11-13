Nach wilder Partynacht bei Kris Jenner: Harry und Meghan wollen nicht auf Fotos zu sehen sein

USA - Vor wenigen Tagen fand die große Geburtstagsfeier von Kris Jenner (70) statt - viele Promis waren anwesend, darunter auch Prinz Harry (41) und seine Frau Meghan Markle (44). Doch nun wollen die beiden offenbar nicht länger auf den Party-Fotos zu sehen sein!

Prinz Harry (41) und seine Frau Meghan Markle (44) wollen nicht auf den Instagram-Fotos von Kris Jenner und Kim Kardashian zu sehen sein. © Ron Adar, M10s/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

Denn Vertreter des Herzog-Paares sollen die 70-jährige Reality-Ikone sowie ihre Tochter Kim Kardashian (45) darum gebeten haben, sie aus ihren Instagram-Posts zu entfernen.

Laut Page Six sei dem Paar klar gewesen, dass sie außerhalb der Veranstaltung fotografiert werden würden - es sei ihnen jedoch nicht bewusst gewesen, dass auch Bilder aus dem Inneren veröffentlicht werden könnten.

Ein weiterer Grund, warum die beiden die Bilder löschen lassen wollten: "Sie möchten die königliche Familie nicht verärgern, während sie versuchen, sich wieder zu versöhnen", so eine Quelle.

Denn seit ihrem Umzug in die USA und dem Ablegen der royalen Pflichten liegen die Sussexes im Streit mit der britischen Königsfamilie - unter anderem wegen der Rassismusvorwürfe, die Meghan und Harry gegenüber seiner Familie erhoben hatten.