Nach wilder Partynacht bei Kris Jenner: Harry und Meghan wollen nicht auf Fotos zu sehen sein
USA - Vor wenigen Tagen fand die große Geburtstagsfeier von Kris Jenner (70) statt - viele Promis waren anwesend, darunter auch Prinz Harry (41) und seine Frau Meghan Markle (44). Doch nun wollen die beiden offenbar nicht länger auf den Party-Fotos zu sehen sein!
Denn Vertreter des Herzog-Paares sollen die 70-jährige Reality-Ikone sowie ihre Tochter Kim Kardashian (45) darum gebeten haben, sie aus ihren Instagram-Posts zu entfernen.
Laut Page Six sei dem Paar klar gewesen, dass sie außerhalb der Veranstaltung fotografiert werden würden - es sei ihnen jedoch nicht bewusst gewesen, dass auch Bilder aus dem Inneren veröffentlicht werden könnten.
Ein weiterer Grund, warum die beiden die Bilder löschen lassen wollten: "Sie möchten die königliche Familie nicht verärgern, während sie versuchen, sich wieder zu versöhnen", so eine Quelle.
Denn seit ihrem Umzug in die USA und dem Ablegen der royalen Pflichten liegen die Sussexes im Streit mit der britischen Königsfamilie - unter anderem wegen der Rassismusvorwürfe, die Meghan und Harry gegenüber seiner Familie erhoben hatten.
Harry möchte sich wieder mit König Charles und Prinz William versöhnen
Doch seit wenigen Monaten nähern sich der 41-Jährige und sein Vater, König Charles (76), wieder an. Das Vater-Sohn-Duo hatte sich überraschend nach 19 Monaten erstmals wieder getroffen.
Meghan soll die Bemühungen ihres Mannes, den Familienfrieden wiederherzustellen, voll unterstützen.
Ganz begeistert war der Palast von Harrys und Meghans Party-Auftritt allerdings nicht. Laut einer Quelle aus dem Buckingham Palace habe man die Teilnahme an der glamourösen Feier als "völlig geschmacklos" empfunden.
"Das zeigt wirklich, wie weit sich Harry vom Rest der Familie entfernt hat. Diese Leute mögen in Amerika Stars sein, aber diese reine Zurschaustellung von Reichtum steht völlig im Widerspruch zu dem, was Prinz William mit seinem Leben und der Monarchie erreichen möchte", so der Insider.
Titelfoto: Montage: Ron Adar, M10s/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa, Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa