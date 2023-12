Sieg für den "Loser des Jahres": Prinz Harry gewinnt vor Gericht

London - Teilsieg für Prinz Harry (39) in der Bespitzelungsklage gegen den "Mirror"-Verlag! Ein Richter sprach ihm Entschädigungszahlung zu, weil die Boulevard-Presse sein Telefon hackte.

Prinz Harry (39) erschien im Juni persönlich vor Gericht und stellte sich einem Kreuzverhör. © Kin Cheung/AP

Für den Herzog von Sussex, der einen regelrechten Kreuzzug gegen die Boulevardpresse führt, ist das ein großer Triumph.

Die Klage des Prinzen gegen den Verlag der "Mirror"-Gruppe reichte dieser wegen illegaler Informationsbeschaffung ein. Der zuständige Richter am Londoner High Court sah es als erwiesen an, dass er von Telefon-Hacking wurde. Allerdings in einem geringeren Ausmaß als von Harry behauptet.

15 von 33 beanstandeten Artikeln der Presse über ihn seien das Ergebnis illegaler Informationsbeschaffung gewesen, hieß es in dem am Freitag verkündeten Urteil. Harry steht demnach Schadenersatz in Höhe von 140.600 britische Pfund (etwa 163.000 Euro) zu.

Die Summe sei moderat ausgefallen, weil die Zeitungen der "Mirror"-Gruppe nicht die einzigen gewesen seien, die zu dem Unrecht beigetragen hätten, das Harry erleiden musste, hieß es in dem Urteil.