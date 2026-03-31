Deutliches Signal: William und Kate erteilen Harry und Meghan eine Absage

London (Vereinigtes Königreich) - Die royale Eiszeit hält weiter an: Zwischen Prinz William (43) und seinem Bruder Prinz Harry (41) ist offenbar weiterhin keine Annäherung in Sicht.

Die Fronten zwischen Prinzessin Kate (44, v.l.n.r.), Prinz William (43), Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) bleiben verhärtet. © picture alliance/dpa/PA Wire | Kirsty O'connor

Prinz Harry und Herzogin Meghan (44) stehen Berichten zufolge vor einer Rückkehr nach Großbritannien: Im Sommer sollen die Sussexes Harrys Heimatland voraussichtlich einen Besuch abstatten - unter anderem wegen einer Veranstaltung rund um die "Invictus Games" in Birmingham.

Dabei soll der jüngste Sohn von König Charles III. (77) auch auf eine Einladung seines Vaters nach Sandringham hoffen, damit der britische Monarch seine Enkelkinder Archie (6) und Lilibet (4) sehen könne, heißt es.

"Wenn der König sagen würde: 'Komm vorbei und verbringe etwas Zeit mit der Familie', würde er das lieben", enthüllte ein Freund des 41-Jährigen gegenüber der Sunday Times.

Während Harry sich eine Annäherung mit seinem entfremdeten Vater zu wünschen scheint, gibt es auf eine Aussprache mit seinem Bruder William allerdings wenig Hoffnung.