Deutliches Signal: William und Kate erteilen Harry und Meghan eine Absage
London (Vereinigtes Königreich) - Die royale Eiszeit hält weiter an: Zwischen Prinz William (43) und seinem Bruder Prinz Harry (41) ist offenbar weiterhin keine Annäherung in Sicht.
Prinz Harry und Herzogin Meghan (44) stehen Berichten zufolge vor einer Rückkehr nach Großbritannien: Im Sommer sollen die Sussexes Harrys Heimatland voraussichtlich einen Besuch abstatten - unter anderem wegen einer Veranstaltung rund um die "Invictus Games" in Birmingham.
Dabei soll der jüngste Sohn von König Charles III. (77) auch auf eine Einladung seines Vaters nach Sandringham hoffen, damit der britische Monarch seine Enkelkinder Archie (6) und Lilibet (4) sehen könne, heißt es.
"Wenn der König sagen würde: 'Komm vorbei und verbringe etwas Zeit mit der Familie', würde er das lieben", enthüllte ein Freund des 41-Jährigen gegenüber der Sunday Times.
Während Harry sich eine Annäherung mit seinem entfremdeten Vater zu wünschen scheint, gibt es auf eine Aussprache mit seinem Bruder William allerdings wenig Hoffnung.
William und Kate wollen Harry und Meghan nicht sehen
Gegenüber dem britischen Mirror machten Vertraute des britischen Thronfolgers und seiner Frau Kate (44) deutlich, dass sich ihre Haltung gegenüber den Sussexes "nicht geändert" habe und das Paar keinerlei Interesse an einem Treffen mit Harry und Meghan habe.
Mögliche Begegnungen zwischen den Brüdern und ihren Ehefrauen kämen demnach nur bei offiziellen Terminen in Betracht, private Besuche seien ausgeschlossen.
"Wenn der König den Herzog und die Herzogin von Sussex zu einem Aufenthalt einladen würde, wäre das allein seine Sache", so ein Insider.
Charles hat seine Enkelkinder Archie und Lilibet seit vier Jahren nicht mehr gesehen, als sie im Juni 2022 am Platinjubiläum der verstorbenen Königin Elizabeth II. (†96) teilnahmen. Auch Meghan hat Großbritannien seit der Beerdigung der Queen im September desselben Jahres nicht mehr besucht.
Titelfoto: picture alliance/dpa/PA Wire | Kirsty O'connor