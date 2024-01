Vor ihrem Tod: Deshalb war die Queen "wütend wie nie" auf Harry und Meghan!

Queen Elizabeth II. (†96, l.) soll sich über Prinz Harrys (39) und Herzogin Meghans (42) eigenmächtige Namenswahl geärgert haben. © Montage: Andy Rain/EPA/dpa, Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Was nach außen wie eine liebevolle Geste wirkte, soll hinter den Palastmauern für mächtig Ärger gesorgt haben!

Im Juni 2021 waren Prinz Harry und Herzogin Meghan zum zweiten Mal Eltern geworden: Gut zwei Jahre nach der Geburt von Söhnchen Archie (4) erblickte seine kleine Schwester das Licht der Welt.

Die frischgebackenen Eltern tauften ihre Tochter auf den Namen Lilibet – in Anlehnung an Harrys Großmutter Elizabeth, die als Kind den gleichen Kosenamen trug.

Ausgerechnet der damaligen Königin soll die Namensgebung ihrer Urenkelin allerdings ziemlich sauer aufgestoßen sein, wie der britische Adelsexperte und Autor Robert Hardman (59) nun in seinem Buch "Charles III: New King. New Court. The Inside Story" enthüllt.

In exklusiven Auszügen aus dem Werk, die der britischen Daily Mail vorliegen, heißt es, ein Mitarbeiter der einstigen Monarchin habe sie damals "so wütend wie noch nie zuvor erlebt".

Der Grund? Elizabeth soll der Namenswahl der Exil-Royals für ihre Tochter nie ihren Segen gegeben haben, wie das Paar zuvor – offenbar fälschlicherweise – behauptet hatte.