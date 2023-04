Promi-Nachbar von Harry und Meghan genervt vom Royal-Paar: "Haut ab und haltet die Klappe!"

John Lydon (67) alias Johnny Rotten hält nicht allzu viel von den öffentlichen Eskapaden und Streitereien der Sussexes. © Michael loccisano/Getty Images via AFP

Wie die US-Zeitung "New York Post" berichtete, wütete der 67-Jährige in einem Interview gegen die Sussexes. Am vergangenen Donnerstag erklärte Lydon, dass das Paar nicht aufhören könne, sich immer und immer wieder öffentlich zu äußern - und das, obwohl es ihnen eigentlich um Privatsphäre ginge.

"Wenn ihr außerhalb [der königlichen Familie] normal sein wollt, dann fuck off. Haut ab und haltet die Klappe!", sagte der britische Musiker und machte damit seinem Unmut Luft.

Seit mehr als 30 Jahren residiert der gebürtige Londoner nun in Malibu - keinen Katzensprung entfernt das Örtchen Montecito, in dem Prinz Harry und Meghan seit 2019 leben. Trotz gemeinsamer Herkunft habe es jedoch keine wirkliche Annäherung mit dem ehemaligen "Sex Pistols"-Sänger gegeben.

Unter dem Gesichtspunkt, dass der größte Hit der Band "God Save the Queen" als Anti-Monarchie-Hymne gesehen wurde, von dem Kritiker behaupteten, es sei ein "Angriff gegen Queen Elisabeth II." gewesen, könnte man meinen, Lydon hätte mehr Sympathie für das Paar, das der Monarchie den Rücken gekehrt hat.

Das Lied von 1977 schockierte bei seiner Veröffentlichung mit Texten wie "Gott rette die Königin, das faschistische Regime" und "Gott rette die Königin, sie ist kein menschliches Wesen".