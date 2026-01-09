Sehen sich Harry und Charles bald wieder? Treffen könnte noch in diesem Monat stattfinden

Ein Treffen zwischen Prinz Harry und König Charles könnte noch in diesem Monat stattfinden.

Von Mia Berger

USA/England - Ist 2026 das Jahr, in dem Prinz Harry (41) und seine Familie wieder zusammenfinden?

Prinz Harry (41) wird noch im Januar nach London reisen.
© Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Noch in diesem Monat reist der Herzog von Sussex in seine frühere Heimat Großbritannien, um vor Gericht zu erscheinen.

Denn er verklagte in der Vergangenheit mehrere britische Zeitungen - der Prozess gegen die Associated Newspapers wird in wenigen Wochen eröffnet, so People.

Doch nicht nur Harry zog die Zeitung wegen angeblicher illegaler Informationssammlung vor Gericht - unter anderem schlossen sich auch Elton John (78) und Schauspielerin Elizabeth Hurley (60) der Klage an.

Nach Prozessauftakt bleibe der Herzog von Sussex einige Tage in London - genug Zeit für ein mögliches Wiedersehen mit seinem Vater, König Charles (77)?

Erst vor wenigen Monaten trafen Vater und Sohn nach mehr als 18 Monaten Funkstille erstmals wieder aufeinander und sprachen sich aus!

Prinz Harry und Meghan Markle (44) zogen vor sechs Jahren in die USA und ließen ihre royalen Pflichten hinter sich.
© Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Prinz Harry könnte Polizeischutz zurückerhalten

König Charles (77) und sein Sohn Prinz Harry waren jahrelang zerstritten.
© Chris Jackson/PA Wire/dpa

Seit dem Umzug vor sechs Jahren von Harry, Meghan Markle (44) und ihren Kindern in die USA war das Verhältnis lange Zeit angespannt.

Grund dafür waren unter anderem die Rassismusvorwürfe gegen die königliche Familie. Kurz darauf erklärte der 41-Jährige, dass er es lieben würde, wenn sein Vater seine Kinder wiedersehen würde.

Ob es tatsächlich zu einem Wiedersehen kommt, bleibt offen. Während einige Insider ein Treffen für durchaus möglich halten, schließen andere es aus. Denn der Monarch halte sich aus laufenden Gerichtsverfahren heraus - die neu aufgeflammte Annäherung könnte jedoch durchaus auf ein Treffen hindeuten.

Auch der Polizeischutz, den Harry mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückerhält, könnte ein gutes Indiz für ein Treffen sein.

Diesen verloren er und Meghan, als sie von ihren royalen Pflichten zurücktraten und in die USA auswanderten.

Einer neuen Untersuchung zufolge könnten sie den Polizeischutz jedoch schon bald zurückerhalten.

