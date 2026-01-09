Sehen sich Harry und Charles bald wieder? Treffen könnte noch in diesem Monat stattfinden

USA/England - Ist 2026 das Jahr, in dem Prinz Harry (41) und seine Familie wieder zusammenfinden?

Prinz Harry (41) wird noch im Januar nach London reisen. © Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Noch in diesem Monat reist der Herzog von Sussex in seine frühere Heimat Großbritannien, um vor Gericht zu erscheinen.

Denn er verklagte in der Vergangenheit mehrere britische Zeitungen - der Prozess gegen die Associated Newspapers wird in wenigen Wochen eröffnet, so People.

Doch nicht nur Harry zog die Zeitung wegen angeblicher illegaler Informationssammlung vor Gericht - unter anderem schlossen sich auch Elton John (78) und Schauspielerin Elizabeth Hurley (60) der Klage an.

Nach Prozessauftakt bleibe der Herzog von Sussex einige Tage in London - genug Zeit für ein mögliches Wiedersehen mit seinem Vater, König Charles (77)?

Erst vor wenigen Monaten trafen Vater und Sohn nach mehr als 18 Monaten Funkstille erstmals wieder aufeinander und sprachen sich aus!