Seltene Einblicke: Meghan Markle trauert mit Archie und Lilibet um treues Familienmitglied

Meghan Markle adoptierte den Beagle Guy aus einer Tötungsstation. © Screenshot/Instagram/@meghan

Am Ende des Videos waren sogar die Stimmen der beiden Kinder zu hören, wie sie mit Meghan darüber sangen, wie sehr sie ihren Hund liebten.

"In Erinnerung an Guy. [...] Er war bei mir bei 'Suits', als ich mich verlobte (und dann heiratete), als ich Mutter wurde, er war bei allem an meiner Seite: der Ruhe, dem Chaos, der Gelassenheit, dem Trost. [...] Danke für so viele Jahre bedingungsloser Liebe, mein süßer Guy", so die Herzogin.

In der Bildunterschrift machte die 43-Jährige darauf aufmerksam, wie wichtig Adoption sei. Sie selbst rettete den Vierbeiner aus einer Tötungsstation, nur wenige Tage, bevor er sterben sollte.