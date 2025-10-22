"Dachte, ich sterbe als Sexsklavin": Virginia Giuffre über Orgie mit Prinz Andrew und Epstein

London (Großbritannien) - Fast ein halbes Jahr später, nachdem sich Virginia Giuffre (†41) das Leben genommen hat , sind nun posthum ihre Memoiren erschienen. In "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" rechnet sie knallhart mit den Mächtigsten und Reichsten ab, die ihr das Leben zur Hölle gemacht haben sollen.

Die undatierte Aufnahme zeigt Prinz Andrew (65), wie er seine Hand um Virginia Giuffres Hüfte legt. Neben ihr steht Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell (63). © Us Department Of Justice/PA Media/dpa

Wie aus dem Buch hervorgeht, das BBC bereits vor seiner Veröffentlichung vorlag, habe Giuffre den US-Milliardär Jeffrey Epstein (†66) als Minderjährige kennengelernt.

Durch ihn sei sie nach eigenen Angaben im März 2001 erstmalig auch auf Prinz Andrew (65) getroffen. Als der Prinz damals Giuffres Alter richtig geschätzt hatte, soll er anschließend gesagt haben: "Meine Töchter sind nur ein bisschen jünger als Sie."

Dreimal soll die US-Amerikanerin im Jugendalter mit dem heute 65-Jährigen Geschlechtsverkehr gehabt haben, darunter gemeinsam mit Epstein und acht anderen jungen Frauen als eine Art Orgie. "Die Mädchen schienen alle unter 18 Jahre alt zu sein und sprachen nicht wirklich Englisch", heißt es.

Wichtig sei den Tätern gewesen, dass die Sklavinnen besonders jung und "kindlich" aussehen sollten. Daher hätten Epstein und Co. Essstörungen bei den Frauen gefördert.

Was bei den Sextreffen abgelaufen sein soll, übertrifft jegliche Vorstellungskraft. Giuffre schreibt: "Ich wurde ständig missbraucht und gedemütigt - in einigen Fällen auch gewürgt und blutig geschlagen. Ich dachte, ich würde als Sexsklavin sterben."