Wegen Epstein-Affäre: Prinz Andrew gibt seine royalen Titel auf!

London - Paukenschlag im britischen Königshaus! Prinz Andrew (65) hat im Zuge der Epstein-Affäre seinen royalen Titel als "Duke of York" sowie seinen ritterlichen Hosenbandorden abgeben.

Prinz Andrew (65) ist seine royalen Titel los. © Aaron Chown / POOL / AFP

Die Entscheidung sei nach einem Gespräch mit König Charles III. (76) und anderen unmittelbaren Familienmitgliedern gefallen, wie der nun ehemalige Herzog von York am Freitagabend in einem Statement mitteilte.

Die Anschuldigungen gegen ihn würden die Arbeit Seiner Majestät sowie der Königsfamilie negativ beeinflussen, hieß es darin weiter.

"Ich habe mich, wie schon immer, dafür entschieden, meine Pflicht gegenüber meiner Familie und meinem Land an erste Stelle zu setzen", so der 65-Jährige.

Bereits vor fünf Jahren zog sich der Bruder von Charles weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Das reiche nun aber nicht mehr aus, weshalb er noch einen Schritt weiter gehen wolle: "Ich werde daher meinen Titel und die mir verliehenen Ehren nicht mehr führen."

Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weise er trotzdem weiterhin "entschieden zurück".