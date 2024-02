Prinz William mit vielen medizinischen Problemen konfrontiert: "Dachte, ich kann dem entfliehen"

London - Prinz William (41) hat sich bei einer Wohltätigkeitsgala in London für die Genesungswünsche für seinen an Krebs erkrankten Vater, König Charles (75), bedankt.

Prinz William (41) hat sich für all die Genesungswünsche für seinen Vater, König Charles (75), bedankt. © Daniel Leal/PA Wire/dpa

"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich für die freundlichen Botschaften zu bedanken, die Catherine und mein Vater vor allem in den vergangenen Tagen erhalten haben. Das bedeutet uns allen sehr viel", sagte der 41-Jährige in seiner Rede bei der Charity-Veranstaltung der Londoner Luftrettungsgesellschaft am Mittwochabend.

Mit Blick auf die jüngsten Nachrichten aus dem Königshaus fügte er hinzu: "Man kann durchaus sagen, dass die vergangenen Wochen einen eher medizinischen Fokus hatten. Deshalb dachte ich, ich komme zu einer Veranstaltung der Luftrettung, um dem Ganzen zu entfliehen."

William arbeitete einst selbst als Pilot eines Rettungshubschraubers. Er ist Schirmherr der London's Air Ambulance Charity, die ihr 30-Jahr-Jubiläum begeht. Bei der Veranstaltung traf William auch auf Hollywood-Star Tom Cruise (61), den er freudestrahlend begrüßte, wie Bilder zeigten.

Am Morgen hatte der Thronfolger bei seinem ersten Auftritt seit Bekanntwerden von Charles' Krebserkrankung auf Schloss Windsor Medaillen und Orden des britischen Königshauses überreicht.

Die britischen Royals sind – wie von William in seiner Rede angedeutet – derzeit mit weiteren schlechten Nachrichten konfrontiert.