Affäre mit Prinz William? Angebliche Geliebte bricht ihr Schweigen!

Grund dafür ist der Gesundheitszustand seiner Ehefrau Kate (42) : Verschwörungstheoretiker vermuteten zuletzt, dass die Princess of Wales möglicherweise seit Wochen untergetaucht sei, weil ihr Mann ihr fremdgehe.

Obwohl die angebliche Liebschaft der beiden von Royal -Experten schon damals als falsch eingestuft wurde, haben sich die Spekulationen um Williams Untreue bis heute gehalten - und nun erneut an Fahrt aufgenommen.

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) wurden am Wochenende gemeinsam gesichtet. © Chris Jackson/POOL GETTY/dpa

Seit dem Jahr 2009 ist das ehemalige Model mit dem britischen Parlamentarier David Rocksavage (63) verheiratet.

Mit seinen drei gemeinsamen Kindern lebt das Paar in Houghton Hall in Norfolk - ganz in der Nähe des britischen Thronfolgers und seiner Frau, wodurch die beiden Familien sich kennengelernt und angefreundet hätten, wie es heißt.

Trotz der anhaltenden Affären-Gerüchte um William und Rose sollen die beiden Paare nach wie vor ein enges Verhältnis haben und sich gut verstehen.



Der Palast hat sich bislang nicht zu dem Thema geäußert. Die neuesten Aufnahmen von William und Kate, die sich am Wochenende nach ihrer Bauch-Operation erstmals wieder gut gelaunt in der Öffentlichkeit gezeigt hatte, lassen allerdings nicht auf eine Ehekrise bei dem Vorzeige-Paar schließen.