Während Kate im Krankenbett liegt: Mit dieser Frau geht Prinz William zum Filmpreis

London (Vereinigtes Königreich) - Huch, wen hatte Prinz William (41) denn da an seiner Seite?

Prinz William (41) genoss die BAFTA-Filmverleihung - auch wenn von seiner Frau jede Spur fehlte. © Jordan Pettitt/Pool/AFP

Vor etwa einem Monat machten die Schocknachrichten die Runde: Prinzessin Kate (42) musste am Bauch operiert werden. Bisher ist unklar, um was für einen Eingriff es sich dabei genau handelte.

Zwar ist die Schwiegertochter von König Charles III. bereits wieder zu Hause und auf dem Weg der Besserung. Dennoch ist für sie noch immer Ruhe angesagt. Und so ist es auch kein Wunder, dass sie der diesjährigen BAFTA-Filmpreis-Verleihung am gestrigen Sonntag in London fernblieb.

Ihr Ehemann, Prinz William, ließ es sich als BAFTA-Präsident natürlich dennoch nicht nehmen, dem Event beizuwohnen - und schien auch ohne seine bessere Hälfte bei bester Laune zu sein.

In einem schicken, blauen Samtsmoking schritt er über den roten Teppich, ließ sich von allen Seiten ablichten, schüttelte gleich mehreren Stars und Sternchen die Hand und nahm schließlich neben einer ganz besonderen Freundin Platz.