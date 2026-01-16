William und Kate stellen Krisenmanagerin ein: Sind Meghan und Harry der Grund?
USA/England - Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) planen offenbar ihr Großbritannien-Comeback! Für Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) bedeutet das vor allem eines: Vorbereitung auf mögliche Krisen.
Denn das Prinzenpaar von Wales hat kürzlich eine neue Expertin für Krisenmanagement eingestellt - Berichten zufolge soll das geplante Comeback der Grund dafür sein.
Wie Page Six berichtete, hatte das künftige Königspaar bislang kaum mit negativer Presse zu kämpfen - ein weiteres Indiz dafür, dass Harry und Meghan der Auslöser für die Einstellung sein könnten.
"William und Catherine wissen, dass möglicherweise Ärger bevorsteht - und dass dieser von einer bekannten Quelle kommen könnte: Prinz Harry und Meghan", betonte ein Insider - denn in den vergangenen Jahren hatte das Herzogspaar immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt.
Schon in wenigen Wochen könnte der jüngste Sohn von König Charles (77) gemeinsam mit seiner Familie seinen staatlichen Polizeischutz zurückerhalten. Diesen hatten sie verloren, als sie vor sechs Jahren ihre royalen Pflichten hinter sich ließen und in die USA auswanderten.
Harry und Meghan sind seit Jahren im Streit mit den britischen Royals
Harry hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen seine Familie nicht nach Großbritannien bringen könne - zu groß sei die Angst, ihnen könnte etwas passieren.
Das könnte sich nun durch eine erneute, umfassende Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen ändern.
Vor allem Meghan hat offenbar bereits konkrete Pläne, wann und in welcher Form sie wieder nach England reisen möchte.
Das geplante UK-Comeback soll auch dazu dienen, den Familienfrieden zwischen den Sussex und der britischen Königsfamilie wiederherzustellen - seit rund sechs Jahren liegen sie im Streit.
Grund dafür sind zahlreiche Vorwürfe, die Harry und Meghan gegen die Royals erhoben haben, darunter auch Rassismus.
