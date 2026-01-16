William und Kate stellen Krisenmanagerin ein: Sind Meghan und Harry der Grund?

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) haben vor Kurzem eine Krisenmanagerin eingestellt. © Hannah Mckay/PA Wire/dpa

Denn das Prinzenpaar von Wales hat kürzlich eine neue Expertin für Krisenmanagement eingestellt - Berichten zufolge soll das geplante Comeback der Grund dafür sein.

Wie Page Six berichtete, hatte das künftige Königspaar bislang kaum mit negativer Presse zu kämpfen - ein weiteres Indiz dafür, dass Harry und Meghan der Auslöser für die Einstellung sein könnten.

"William und Catherine wissen, dass möglicherweise Ärger bevorsteht - und dass dieser von einer bekannten Quelle kommen könnte: Prinz Harry und Meghan", betonte ein Insider - denn in den vergangenen Jahren hatte das Herzogspaar immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt.

Schon in wenigen Wochen könnte der jüngste Sohn von König Charles (77) gemeinsam mit seiner Familie seinen staatlichen Polizeischutz zurückerhalten. Diesen hatten sie verloren, als sie vor sechs Jahren ihre royalen Pflichten hinter sich ließen und in die USA auswanderten.