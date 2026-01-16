 592

William und Kate stellen Krisenmanagerin ein: Sind Meghan und Harry der Grund?

William und Kate haben vor Kurzem eine Krisenmanagerin eingestellt - Harry und Meghan sollen der Grund sein.

Von Janina Rößler

USA/England - Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) planen offenbar ihr Großbritannien-Comeback! Für Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) bedeutet das vor allem eines: Vorbereitung auf mögliche Krisen.

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) haben vor Kurzem eine Krisenmanagerin eingestellt.
Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) haben vor Kurzem eine Krisenmanagerin eingestellt.  © Hannah Mckay/PA Wire/dpa

Denn das Prinzenpaar von Wales hat kürzlich eine neue Expertin für Krisenmanagement eingestellt - Berichten zufolge soll das geplante Comeback der Grund dafür sein.

Wie Page Six berichtete, hatte das künftige Königspaar bislang kaum mit negativer Presse zu kämpfen - ein weiteres Indiz dafür, dass Harry und Meghan der Auslöser für die Einstellung sein könnten.

"William und Catherine wissen, dass möglicherweise Ärger bevorsteht - und dass dieser von einer bekannten Quelle kommen könnte: Prinz Harry und Meghan", betonte ein Insider - denn in den vergangenen Jahren hatte das Herzogspaar immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt.

Sehen sich Harry und Charles bald wieder? Treffen könnte noch in diesem Monat stattfinden
Royals Sehen sich Harry und Charles bald wieder? Treffen könnte noch in diesem Monat stattfinden

Schon in wenigen Wochen könnte der jüngste Sohn von König Charles (77) gemeinsam mit seiner Familie seinen staatlichen Polizeischutz zurückerhalten. Diesen hatten sie verloren, als sie vor sechs Jahren ihre royalen Pflichten hinter sich ließen und in die USA auswanderten.

Harry und Meghan sind seit Jahren im Streit mit den britischen Royals

Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) könnten bereits in wenigen Wochen nach Großbritannien zurückkehren.
Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) könnten bereits in wenigen Wochen nach Großbritannien zurückkehren.  © Ron Adar, M10s/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

Harry hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen seine Familie nicht nach Großbritannien bringen könne - zu groß sei die Angst, ihnen könnte etwas passieren.

Das könnte sich nun durch eine erneute, umfassende Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen ändern.

Vor allem Meghan hat offenbar bereits konkrete Pläne, wann und in welcher Form sie wieder nach England reisen möchte.

Polizei ermittelt wieder gegen Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit
Royals Polizei ermittelt wieder gegen Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Das geplante UK-Comeback soll auch dazu dienen, den Familienfrieden zwischen den Sussex und der britischen Königsfamilie wiederherzustellen - seit rund sechs Jahren liegen sie im Streit.

Grund dafür sind zahlreiche Vorwürfe, die Harry und Meghan gegen die Royals erhoben haben, darunter auch Rassismus.

Titelfoto: Montage: Hannah Mckay/PA Wire/dpa, Ron Adar, M10s/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

Mehr zum Thema Royals: