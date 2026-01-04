Schwanger und obdachlos: Diese Influencerin wohnte bei SelfieSandra
Köln - Ungeplant schwanger, ohne eigene Wohnung und voller Sorgen: Ex-Bachelorette Jennifer Saro (29) lebte während ihrer Schwangerschaft bei Freundin SelfieSandra (26, bürgerlich Sandra Safiulov).
In der Talkshow "deep und deutlich" packt die 29-Jährige offen über diese turbulente Zeit aus. "Ich hatte einen Monat keine Wohnung und deswegen bin ich dann zu Sandra gezogen", erzählt sie.
Platz gab es allerdings kaum: "Wir haben zusammen in einem Bett geschlafen. Sie hat nämlich in einer WG gewohnt und hat ihr Zimmer mit mir geteilt, weil ich obdachlos war."
Besonders emotional wird Jennifer, als sie von dem Moment berichtet, in dem sie Sandra von der Schwangerschaft erzählte. Am Telefon habe sie gezittert, erinnert sie sich.
Die erste Reaktion ihrer Freundin: Ein ehrliches, überfordertes "Scheiße". Viel Raum für Worte blieb da nicht, stattdessen ging es direkt in den nächsten Drogeriemarkt.
"Sandra und ich haben alle Schwangerschaftstests gekauft. Die waren alle positiv", erzählt Jennifer rückblickend.
Ungeplant schwanger: So geht es Jennifer Saro heute
In dem kleinen WG-Zimmer in Köln begann für sie langsam die Realität einzusickern: Ihr Leben hatte sich schlagartig verändert. Der Vater des Kindes ist YouTuber Inscope21 (31, bürgerlich Nicolas Lazaridis), mit dem sie nur eine kurze Bekanntschaft hatte.
Jennifer erklärt auch, warum die Schwangerschaft trotz Verhütung nicht verhindert werden konnte: "Ich habe die Pille danach noch bei der Apotheke eingenommen, aber – das wissen viele nicht – sie wirkt nur, wenn der Eisprung noch nicht war. Und meiner war halt schon."
Nach einer schlaflosen Nacht stand für sie fest, wie es weitergehen soll. Jennifer entschied sich bewusst dafür, ihr Kind allein großzuziehen.
Heute ist ihr Sohn Mittelpunkt ihres Lebens und sie spricht offen über ihren Wunsch nach weiterer Familienplanung.
Zusammen mit ihm und ihrem Partner Alexander Meyer (34) wohnt sie mittlerweile in Dortmund, wo sie sich laut eigener Aussage "sehr wohl" fühle.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ jennifersaro, Instagram/ selfiesandra