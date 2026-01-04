Schwanger und obdachlos: Diese Influencerin wohnte bei SelfieSandra

Köln - Ungeplant schwanger, ohne eigene Wohnung und voller Sorgen: Ex- Bachelorette Jennifer Saro (29) lebte während ihrer Schwangerschaft bei Freundin SelfieSandra (26, bürgerlich Sandra Safiulov).

Während ihrer Schwangerschaft fand Jennifer Saro (29) Unterschlupf bei Freundin SelfieSandra (26). © Bildmontage: Instagram/ jennifersaro, Instagram/ selfiesandra

In der Talkshow "deep und deutlich" packt die 29-Jährige offen über diese turbulente Zeit aus. "Ich hatte einen Monat keine Wohnung und deswegen bin ich dann zu Sandra gezogen", erzählt sie.

Platz gab es allerdings kaum: "Wir haben zusammen in einem Bett geschlafen. Sie hat nämlich in einer WG gewohnt und hat ihr Zimmer mit mir geteilt, weil ich obdachlos war."

Besonders emotional wird Jennifer, als sie von dem Moment berichtet, in dem sie Sandra von der Schwangerschaft erzählte. Am Telefon habe sie gezittert, erinnert sie sich.

Die erste Reaktion ihrer Freundin: Ein ehrliches, überfordertes "Scheiße". Viel Raum für Worte blieb da nicht, stattdessen ging es direkt in den nächsten Drogeriemarkt.

"Sandra und ich haben alle Schwangerschaftstests gekauft. Die waren alle positiv", erzählt Jennifer rückblickend.