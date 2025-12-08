Zum letzten Mal auf großer Bühne: So plant Michelle ihr Abschiedskonzert

Köln - Schlagersängerin Michelle (53) hat Ende Oktober überraschend ihr Karriereende bekannt gegeben. Am 15. Februar 2026, ihrem 54. Geburtstag, steht Michelle zum letzten Mal auf der Bühne.

Schlagersängerin Michelle (53, bürgerlich Tanja Gisela Hewer) hört nach 30 Jahren Showbusiness auf. © Christoph Reichwein/dpa

Wie sie gegenüber BILD verrät, wird der Abend in Berlin nicht einfach nur ein Tour-Finale, sondern der emotionalste Moment ihres Lebens.

Neben dem Finale der Abschiedstour "Zum letzten Mal – Die Tournee 2026" soll es gleichzeitig der Moment werden, in dem sie zurückkehrt zu sich selbst - zu Tanja, der Frau hinter der Bühnenfigur.

Die 53-Jährige blickt dem Auftritt mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen. Und genau dieser Umstand würde ihn so besonders machen.

Ihre Familie wird dabei sein, ihre Töchter und ihr Eric. Alles Menschen, die sie schon immer "Tanja" nennen und sie in ihren neuen Lebensabschnitt begleiten.

Ein ganz besonderer Dank gilt an dem finalen Abend ihren Fans. Für sie will Michelle "die Bühne mit Würde und Herz verlassen". Das bedeutet: Eine extra lange Show, mit besonders emotionalen Momenten und Überraschungen, wie es sie vorher noch nie gegeben hat.