Spuck-Revanche: Aleks lässt sich von Mama der Verführerin nass machen
Dubai (VAE) - Reality-Star Aleks Petrovic (34) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff - aber diesmal völlig anders, als viele nach dem "Temptation Island VIP"-Spuck-Aufreger erwartet hätten.
In den vergangenen zwei Wochen war das Netz voll vom "Maskulinen Mann" und seinem respektlosen Benehmen auf der Insel der Versuchung.
Der Grund: Auf einem Bootstrip verlor Aleks die Fassung, nahm eine volle Ladung Sekt in den Mund und spritzte sie ringsum in die Gesichter der geschockten Verführerinnen.
Dass er sein Verhalten bereut, machte er in mehreren Statements schon deutlich. Doch nun teilte er auf Instagram ein Video, das wirklich alles toppt.
Dort trifft er auf die Mutter von Verführerin Jolina Rubbert und lässt sich freiwillig ins Gesicht spucken. "POV: Ich kriege mein Karma", schreibt er zu dem Clip.
Und genauso sieht es aus: Erst stellt er sich artig vor, deutet auf die Dame neben sich, um dann wenige Sekunden später im wahrsten Sinne des Wortes nass gemacht zu werden.
"Peinlich"-Show statt echte Reue? Zuschauer sind skeptisch
Ob der Spuck-Racheakt vorher abgesprochen war, lassen die beiden offen. So, wie das Video allerdings abläuft, lässt einiges darauf schließen.
Aleks bleibt nämlich bei der Aktion völlig ruhig, wischt sich nicht mal groß das Gesicht ab und meint nur trocken: "Verdient. Ich schwöre, verdient."
Dann lachen beide und schlussendlich gibt es sogar eine dicke Umarmung samt Kuss, den Aleks Jolinas Mama sanft auf die Stirn drückt.
Die verhärteten Fronten zwischen Aleks und Jolina dürften damit beseitigt worden sein. Doch beim Blick in der Kommentarspalte sieht es nicht so aus, als ob der 34-Jährige so bei seinen Kritikern punkten kann.
Ganz im Gegenteil - viele finden den Clip "unangenehm", "peinlich" oder auch "unterste Schublade". "Wenn man wirklich Einsicht hätte, würde man so ein Video gar nicht posten", schreibt eine Userin.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot/ aleks_petrovic