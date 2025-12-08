Spuck-Revanche: Aleks lässt sich von Mama der Verführerin nass machen

Dubai (VAE) - Reality-Star Aleks Petrovic (34) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff - aber diesmal völlig anders, als viele nach dem " Temptation Island VIP "-Spuck-Aufreger erwartet hätten.

Aleks Petrovic (34) holte sich von der Mutter einer der Verführerinnen sein "Karma" ab. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ aleks_petrovic

In den vergangenen zwei Wochen war das Netz voll vom "Maskulinen Mann" und seinem respektlosen Benehmen auf der Insel der Versuchung.



Der Grund: Auf einem Bootstrip verlor Aleks die Fassung, nahm eine volle Ladung Sekt in den Mund und spritzte sie ringsum in die Gesichter der geschockten Verführerinnen.

Dass er sein Verhalten bereut, machte er in mehreren Statements schon deutlich. Doch nun teilte er auf Instagram ein Video, das wirklich alles toppt.

Dort trifft er auf die Mutter von Verführerin Jolina Rubbert und lässt sich freiwillig ins Gesicht spucken. "POV: Ich kriege mein Karma", schreibt er zu dem Clip.

Und genauso sieht es aus: Erst stellt er sich artig vor, deutet auf die Dame neben sich, um dann wenige Sekunden später im wahrsten Sinne des Wortes nass gemacht zu werden.