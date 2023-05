Fritz Meinecke bei kannibalistischem Ureinwohner-Stamm: "Haben ehrlich gesagt keine Chance"

Papua - Abenteurer Fritz Meinecke (33) kämpft sich seit Tagen durch den dichten Dschungel in Indonesien. Kann er den gefährlichen Ureinwohner-Stamm der Stone-Korowai ausfindig machen?

Gemeinsam mit zwei Stammesangehörigen der Korowai macht sich Fritz Meinecke (33, m.) auf die Suche nach einem gefährlichen Ureinwohner-Stamm im Dschungel Papuas. © discovery+/Digital Dre Media

In der neuen Folge von "Facing the Unknown" geht die Suche für Fritz und seine Begleiter weiter. Nachdem die Jungs bereits in der letzten Folge mit vielen angsteinflößenden Situationen zu kämpfen hatten, soll auch der nächste Abschnitt ihrer Tour kein Zuckerschlecken werden.

Den Stamm der Korowai hatten die Abenteurer bereits entdeckt. Schnell konnten sich Fritz und sein Begleiter Joris Rudy (24) mit dem Stammesältesten Saporo anfreunden und baten ihn um Hilfe bei der angespannten Suche nach dem potenziell gefährlichen Stamm.

Saporo kann helfen, er kennt sich mit den Stone-Korowai genau aus - bei seinen warnenden Worten gefriert Fritz Meinecke das Blut in den Adern.

"Sollten wir auf die Stone-Korowai treffen, haltet euch hinter uns. Sprecht auf keinen Fall Kinder oder Frauen an, das könnten Männer als Verletzung der Ehre verstehen und uns dann angreifen", erklärte der Stammesälteste.