"Bull Riding ist genau mein Ding": Leipziger Influencerin begeistert bei "Like Us"

Bonn - Kaum ist der Schock nach Aline Bachmanns (29) Austritt verdaut, wartet bei "Like Us - Next Level" auch schon die nächste Überraschung auf die Kandidaten. Zwei neue Gäste und spannende Challenges halten die Villa-Bewohner in Folge 9 und 10 der Reality-Show auf Trab. Besonders für die Leipziger Influencerin Julia Oemler (29) scheinen letztere ein Kinderspiel zu sein.