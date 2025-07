Adam Sandler-Film erobert Netflix: Seine Familie, etliche Superstars und sogar Eminem spielen mit

Adam Sandler (58) ist zurück in einer seiner kultigsten Rollen, als Happy Gilmore. © Netflix

1996 eroberte Sandler in "Happy Gilmore" als gleichnamiger, unkonventioneller und weit-schlagender Golf-Star die Kinoleinwände. Der zweite Teil spielt 30 Jahre später: Happy muss den von ihm verschuldeten Tod seiner Frau verarbeiten, fünf Kinder großziehen, seine Alkoholsucht in den Griff kriegen und seinen legendären Golfschwung wiederfinden.

"Adam ist sich seiner Charaktere und der Kultur sehr bewusst", erzählte Regisseur Kyle Newacheck gegenüber Netflix-Tudum. "Es gab eine Welle der Golf-Popularität, daher fühlt es sich an, als wäre der Film aktuell, genau wie 1996. Ich erinnere mich, ihn gefragt zu haben, und er sagte nur: 'Es fühlte sich nie wie der richtige Zeitpunkt [für eine Fortsetzung] an, bis jetzt.'"

Dass der Film nun in Windeseile weltweit die Netflix-Charts erobert, dürfte nicht nur an eben jener Golf-Popularität und dem Kultstatus des ersten Teils liegen, sondern auch an der schier endlosen Riege an bekannten Schauspielern, Musikern und Sportlern, die in der Komödie einen Auftritt haben.

Nicht nur Sandler, sondern auch Julie Bown (55) und Christopher McDonald (70) nahmen ihre Rollen aus "Happy Gilmore" wieder auf. Dazu gesellten sich viele Stammgäste in Sandler-Streifen wie Steve Buscemi (67) und Hollywood-Superstars wie Ben Stiller (59) und Margaret Qualley (30).