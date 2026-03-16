Oscar-Gewinner: Hier könnt Ihr die besten Filme des Jahres streamen
Los Angeles/Berlin - Die 98. Verleihung der Oscars ist Geschichte! Somit stehen sie fest, die laut der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) besten Filme des vergangenen Kinojahres. TAG24 verrät Euch, wo Ihr alle großen Gewinner sehen bzw. streamen könnt.
"Blood & Sinners" war mit sensationellen 16 Nominierungen ins Rennen gegangen und nahm am Ende vier Goldjungen mit. Der intensive Vampir-Horrorfilm lief ab April 2025 in den Kinos, ist bislang nur bei Wow und Sky im Streaming-Abo enthalten.
Er kann außerdem bei Apple TV, Prime Video und Rakuten TV für jeweils 9,99 Euro gekauft werden; teurer auch auf anderen Plattformen.
"Frankenstein" (drei Oscars) läuft seit dem 7. November auf Netflix. Dort ist er bis heute exklusiv zu sehen - kein anderer Streamingdienst hat den Streifen in der Auswahl.
Hier könnt Ihr "Sentimental Value" und "One Battle After Another" streamen
"Sentimental Value" lief in Deutschland Ende 2025 vielerorts leider nur in Programmkinos. Wer Glück hat, kann den "besten internationalen Film" auch jetzt noch auf großer Leinwand genießen. Ab 5. April ist er dann bei Prime Video für zunächst 11,99 Euro erhältlich.
"One Battle After Another" kam Ende September in die deutschen Kinos und ist aktuell im Abo bei dem hierzulande neuen Streaming-Dienst HBO Max im Abo enthalten. Bei Maxdome kann man den nervenaufreibenden Streifen mit Leonardo DiCaprio (51) für 5,99 Euro leihen.
Bei den Oscars wurde der Film mit sechs Preisen zum großen Gewinner des Abends.
Auch diese Filme gewannen mindestens einen Oscar
"Hamnet" feierte erst Anfang dieses Jahres Premiere in Deutschland und ist daher noch in keinem Streaming-Abonnement enthalten. Für 15,99 Euro kann man das pseudo-historische Drama über Shakespeares Familie bei Prime Video, Apple TV, Rakuten TV oder im Sky Store leihen.
"Avatar: Fire and Ash" ist seit Mitte Dezember in den Lichtspielhäusern zu sehen, wo er auch drei Monate später trotz stagnierenden Besucherzahlen noch läuft. Im Streaming wird der dritte und bei Weitem finanziell unerfolgreichste Teil der Pandora-Reihe als Erstes bei Disney+ erscheinen - wann genau, bleibt abzuwarten.
"KPop Demon Hunters" ist seit dem 20. Juni 2025 auf Netflix anzuschauen und erfreut sich seitdem nicht nur bei Kindern größter Beliebtheit. Zwei Oscars dürften die Streaming-Zahlen weiter nach oben schrauben.
"F1" mit Brad Pitt (62) könnt Ihr auf Apple TV anschauen.
"Weapons" ist im HBO-Max-Abo enthalten.
Oscars 2026: Auch der ein oder andere Verlierer ist Euer Einschalten wert
"Marty Supreme" erschien hierzulande erst Ende Februar im Kino, wo er auch nach wie vor noch zu sehen ist.
"Blue Moon" läuft noch in wenigen Kinos. Bislang kann man den Film noch nicht streamen.
"Ein einfacher Unfall" ist bei Mubi im Abo dabei. Bei Apple TV und Prime Video kostet er 13,99 Euro.
"Sirāt" kann man ebenfalls auf Mubi streamen oder bei Apple TV für 4,99 Euro leihen.
"Train Dreams" ist bei Netflix im Abo enthalten.
"Bugonia" feierte Ende Oktober Deutschland-Premiere. Der neuste Lanthimos ist nach wie vor in keinem Streaming-Abo enthalten, kann aber bei Magenta TV für 3,99 Euro geliehen werden - bei Apple TV und Prime für 4,99.
"The Secret Agent" ist bislang bei keinem Streaming-Abo dabei und nur bei Maxdome oder als DVD käuflich zu erwerben.
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