Oscar-Gewinner: Hier könnt Ihr die besten Filme des Jahres streamen

TAG24 verrät Euch, wo Ihr alle großen Gewinner der Oscars 2026 sehen bzw. streamen könnt.

Von Niklas Perband

Los Angeles/Berlin - Die 98. Verleihung der Oscars ist Geschichte! Somit stehen sie fest, die laut der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) besten Filme des vergangenen Kinojahres. TAG24 verrät Euch, wo Ihr alle großen Gewinner sehen bzw. streamen könnt.

"Blood & Sinners" gewann vier Oscars. © Warner Bros. "Blood & Sinners" war mit sensationellen 16 Nominierungen ins Rennen gegangen und nahm am Ende vier Goldjungen mit. Der intensive Vampir-Horrorfilm lief ab April 2025 in den Kinos, ist bislang nur bei Wow und Sky im Streaming-Abo enthalten. Er kann außerdem bei Apple TV, Prime Video und Rakuten TV für jeweils 9,99 Euro gekauft werden; teurer auch auf anderen Plattformen. "Frankenstein" (drei Oscars) läuft seit dem 7. November auf Netflix. Dort ist er bis heute exklusiv zu sehen - kein anderer Streamingdienst hat den Streifen in der Auswahl.

Hier könnt Ihr "Sentimental Value" und "One Battle After Another" streamen

"One Battle After Another" sackte sogar sechs Goldjungen ein. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited "Sentimental Value" lief in Deutschland Ende 2025 vielerorts leider nur in Programmkinos. Wer Glück hat, kann den "besten internationalen Film" auch jetzt noch auf großer Leinwand genießen. Ab 5. April ist er dann bei Prime Video für zunächst 11,99 Euro erhältlich. "One Battle After Another" kam Ende September in die deutschen Kinos und ist aktuell im Abo bei dem hierzulande neuen Streaming-Dienst HBO Max im Abo enthalten. Bei Maxdome kann man den nervenaufreibenden Streifen mit Leonardo DiCaprio (51) für 5,99 Euro leihen. Bei den Oscars wurde der Film mit sechs Preisen zum großen Gewinner des Abends.

Auch diese Filme gewannen mindestens einen Oscar

Jessie Buckley (M.) in den finalen Szenen von "Hamnet". Sie gewann den Preis als "beste Hauptdarstellerin". © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Agata Grzybowska "Hamnet" feierte erst Anfang dieses Jahres Premiere in Deutschland und ist daher noch in keinem Streaming-Abonnement enthalten. Für 15,99 Euro kann man das pseudo-historische Drama über Shakespeares Familie bei Prime Video, Apple TV, Rakuten TV oder im Sky Store leihen. "Avatar: Fire and Ash" ist seit Mitte Dezember in den Lichtspielhäusern zu sehen, wo er auch drei Monate später trotz stagnierenden Besucherzahlen noch läuft. Im Streaming wird der dritte und bei Weitem finanziell unerfolgreichste Teil der Pandora-Reihe als Erstes bei Disney+ erscheinen - wann genau, bleibt abzuwarten. "KPop Demon Hunters" ist seit dem 20. Juni 2025 auf Netflix anzuschauen und erfreut sich seitdem nicht nur bei Kindern größter Beliebtheit. Zwei Oscars dürften die Streaming-Zahlen weiter nach oben schrauben. "F1" mit Brad Pitt (62) könnt Ihr auf Apple TV anschauen. "Weapons" ist im HBO-Max-Abo enthalten.

Bei Prime Video sind viele Filme gegen einen Aufpreis zu sehen ... © /dpa | Rolf Vennenbernd

... auch Netflix hat zwei Gewinner im Angebot. © dpa | Andrej Sokolow

Oscars 2026: Auch der ein oder andere Verlierer ist Euer Einschalten wert