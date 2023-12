"Tom wurde betrogen": Bill Kaulitz packt im Podcast aus!

Was ist denn da passiert? Tom Kaulitz wurde betrogen. Jetzt plaudert sein eigener Bruder alles im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" aus!

Von Sophie Marie Kemnitz

Berlin - So schnell kann es gehen: Tom Kaulitz (34) wurde betrogen! Nicht von seiner Liebsten Heidi Klum (50), aber von dreisten Hackern. Was genau passiert ist, plauderte Bruder Bill (34) nun in der neuen Folge "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" aus.

Tom Kaulitz (34, r.) ist Opfer von Betrügern geworden. "Ich wollte eigentlich nicht darüber reden", gibt Tom gegenüber seinem Zwillingsbruder zu, als dieser das Thema etwas schadenfroh anspricht. Der Gitarrist wollte nach eigenen Angaben nur seiner Mama helfen, die befürchtete, dass ihr Paket im Zoll stecken geblieben ist. "Das sah alles sehr professionell aus. Ich kenne mich da halt nicht aus. Da haben sie mich dann gekriegt", erklärt Tom den Zuhörern. "Dann habe ich da meine Kreditkarten eingegeben. Dann ging die erste nicht durch, dann habe ich die zweite eingegeben, die ging auch nicht, und dann die dritte und vierte. Und jetzt sind all meine Kreditkarten gehackt", erzählt der 34-Jährige weiter. Die Situation kam Tom jedoch sehr komisch vor, sodass er die Kreditkarten sofort sperren ließ.

"Das finde ich total scheiße": Bill Kaulitz ist von Betrügern enttäuscht

Bill Kaulitz findet die Betrugsmaschen "total scheiße". Tokio-Hotel-Frontsänger Bill erzählt außerdem, dass auch er es anscheinend mit Betrügern zu tun bekommen hat. "Ich finde das komisch, dass ich jetzt auch so was bekomme", merkt er besorgt an, während er Tom eine mögliche Betrüger-Nachricht auf seinem Smartphone zeigt. "Jetzt zu Weihnachten ist die Kriminalität wirklich hoch. Leute werden beschissen und Pakete werden geklaut", warnt Tom die Podcast-Zuhörer. "Die machen das echt clever mit den Kreditkarten. Die gehen ja nicht los und kaufen eine Chanel-Handtasche oder so, sondern machen ein Netflix-Abo. Dann kaufen sie sich eine neue Zahnbürste. So kleine Beträge", erklärt er. Bill gibt daraufhin zu: "Das würde ich gar nicht mitkriegen. So genau gucke ich nicht auf meine Abrechnungen."