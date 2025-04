Autobrand im Parkhaus: Haben Pyro-Kids gezündelt?

Chemnitz - Feuer in einem Parkhaus ! Schnell rückt die Chemnitzer Feuerwehr aus und muss sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Am Ende stellt sich die Frage: Sind Kinder Schuld?

Auf dem Dach dieses Chemnitzer Parkhauses brannte ein Auto. © Harry Härtel

"Für uns als erst eintreffenden Löschzug war unklar, in welcher Etage des Parkhauses und wie viele Pkw. Laut Erstmeldung konnten sogar mehrere brennen", berichtet Zugführer Patrick Hoffmann in der DMAX-Sendung "112: Feuerwehr im Einsatz" über das Geschehen am 17. Juli 2024.

Von der Drehleiter aus soll der Erstangriff auf die Flammen auf dem Parkdeck an der Sonnenstraße im Stadtteil Sonnenberg geschehen. Hoffmann: "Weil am Anfang unklar war, wie groß die Brandausbreitung da oben ist."

Mit Wasserwerfer und C-Schlauch geht's in luftige Höhe. Als der Trupp oben ankommt, stellt er lediglich einen einzeln stehenden Ford fest, der allerdings bereits in Vollbrand steht.

Ansonsten befindet sich kein weiteres Fahrzeug auf dem Deck, das man vor den Flammen schützen müsste.