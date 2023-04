7 vs. Wild geht in die dritte Runde: Fritz Meinecke gibt ersten Einblick in Staffel 3

Magdeburg - Es ist offiziell: Die YouTube-Survival-Show "7 vs. Wild" geht in die dritte Runde! Das ist bisher zu der neuen Staffel bekannt.

In dem 5-minütigen Video lässt der Magdeburger zudem tief blicken und klärt seine über 900.000 Abonnenten darüber auf, warum es zunächst keine 3. Staffel geben sollte.

In seinem neusten YouTube-Video verkündet der 33-Jährige, dass das Erfolgsformat eine Fortsetzung bekommt und das schon dieses Jahr.

Nachdem es nach eigener Aussage nach Staffel 2 zu Ende sein sollte, meldet sich Produzent und Survival-YouTuber Fritz Meinecke (33) mit freudigen Nachrichten bei den 7 vs. Wild-Fans zurück.

Für die zweite Staffel des Erfolgsformates in Panama wurde eine komplette Insel gemietet. (Symbolbild) © 123rf/zlikovec

In einem Video zur zweiten Staffel wurde deutlich gemacht, dass es keine weitere Staffel geben werde. "Genießt diese zweite Staffel. Eine dritte wird es nicht geben", so Meinecke in dem Video vom November 2022.

Jetzt kommt doch alles ganz anders. Es gab verschiedenen Gründe für die damalige Aussage des YouTubers. Meinecke erklärt seinen Followern, "Wir hatten extreme Probleme mit der Finanzierung." Neben den zunehmenden Produktionskosten seinen auch immer wieder kurzfristig Partner abgesprungen.

Die ungeplanten Änderungen sollen für das Team und ihn selbst eine "absolute Vollkatastrophe" gewesen seien.

Die Ausstrahlung der neuen Staffel soll wieder im November und Dezember stattfinden. Der Produktionszeitraum bleibt jedoch geheim.