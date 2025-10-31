Mit Schnecken und Rochen: Schwächelnde "7 vs. Wild"-Stars kämpfen gegen den Hunger
Leticia (Kolumbien) - Nach fünf Tagen allein im Amazonasregenwald werden die Teilnehmer bei "7 vs. Wild: Amazonas" vom Hunger geplagt und suchen nach Nahrung.
Tagelang war die Gruppe auf den Beinen und musste bereits ihr erstes Lager wechseln. Die Belastungen forderten viel Kraft, weshalb das Team immer mehr schwächelte.
"Es liegt vielleicht daran, dass ich seit vier Tagen gar nichts gegessen habe, aber ich bin k. o.", sprach YouTuber Lucas Michels (29) in die Kamera und legte sich in eine Hängematte.
Damit war er nicht allein. Die Erschöpfung der Überlebenskämpfer fiel sogar den Zuschauern vor den Bildschirmen auf.
Ausgerechnet ein von indigenen Amazonasbewohnern entwendetes Fischernetz konnte Abhilfe schaffen. Mit diesem hatten sie im nahe gelegenen Bach erste Versuche im Fischen und Angeln durchgeführt.
Und tatsächlich: Bereits in der Nacht nach dem Auslegen des Netzes verfing sich ein größerer Rochen darin. Abenteurer Joe Vogel (41) präsentierte jedem seiner Kollegen persönlich dessen "Schönheit" und suchte nach Anerkennung des Fangs.
TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) freute sich, endlich etwas in den Magen zu bekommen: "Man soll ja proteinreich in den Tag starten."
Plötzlich Gourmetküche im Regenwald
Das Tier wurde vom erfahrenen Survivalexperten Vogel ausgeweidet und zubereitet. Streamerin Fibi Evelyn Pfeifer (19) gab dem Rochen auf einer Skala von 1 bis 10 die Wertung 8.
Auch Influencer Kristian Grippo (23) war nach den ersten Bissen vom Rochen angetan: "Auf jeden Fall was anderes, aber geil."
Doch damit nicht genug: Langsam entwickelte sich das Camp regelrecht in ein kleines Gourmet-Schlaraffenland. Survivaltrainer David Leichtle (35) sammelte ein paar Schnecken ein.
Mit etwas Abneigung und Ekel reagierte Grippo: "Ich bin gespannt. Ich stelle mir das ja so glibberig vor."
Joe Vogel erklärte den Zuschauern, dass Schnecken sehr sorgfältig gekocht werden müssen, weil diese Parasiten übertragen könnten. "Das höre ich doch gerne", fügte Kristian Grippo mit einem gequälten Lächeln hinzu.
Ob es den Teilnehmern mundet oder sie nach anderen Nahrungsquellen suchen müssen, seht Ihr immer dienstags und freitags auf Amazon Prime Video. Die ersten Folgen der aktuellen Staffel sind inzwischen auch bei YouTube verfügbar.
Titelfoto: Screenshot/YouTube/7vsWild