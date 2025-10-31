Mit Schnecken und Rochen: Schwächelnde "7 vs. Wild"-Stars kämpfen gegen den Hunger

Leticia (Kolumbien) - Nach fünf Tagen allein im Amazonasregenwald werden die Teilnehmer bei " 7 vs. Wild: Amazonas " vom Hunger geplagt und suchen nach Nahrung.

Joe Vogel (41) hat sich nachts heimlich aus dem Lager geschlichen und Ameisen zum "Snacken" gesammelt. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Tagelang war die Gruppe auf den Beinen und musste bereits ihr erstes Lager wechseln. Die Belastungen forderten viel Kraft, weshalb das Team immer mehr schwächelte.

"Es liegt vielleicht daran, dass ich seit vier Tagen gar nichts gegessen habe, aber ich bin k. o.", sprach YouTuber Lucas Michels (29) in die Kamera und legte sich in eine Hängematte.

Damit war er nicht allein. Die Erschöpfung der Überlebenskämpfer fiel sogar den Zuschauern vor den Bildschirmen auf.

Ausgerechnet ein von indigenen Amazonasbewohnern entwendetes Fischernetz konnte Abhilfe schaffen. Mit diesem hatten sie im nahe gelegenen Bach erste Versuche im Fischen und Angeln durchgeführt.

Und tatsächlich: Bereits in der Nacht nach dem Auslegen des Netzes verfing sich ein größerer Rochen darin. Abenteurer Joe Vogel (41) präsentierte jedem seiner Kollegen persönlich dessen "Schönheit" und suchte nach Anerkennung des Fangs.

TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) freute sich, endlich etwas in den Magen zu bekommen: "Man soll ja proteinreich in den Tag starten."