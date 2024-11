02.11.2024 12:07 504 Respektlos! Fritz Meinecke ist von diesem Verhalten der "7 vs. Wild"-Teilnehmer enttäuscht

Die Teilnehmer an "7 vs. Wild" sind in der Wildnis auf sich allein gestellt. Umso mehr ist Show-Erfinder Fritz Meinecke enttäuscht, wenn sie Regeln brechen.

Von Robert Lilge

Magdeburg/Neuseeland - Die vierte Staffel von "7 vs. Wild - Crashed" ist seit einigen Wochen abgedreht. Derzeit werden Stück für Stück alle fertigen Folgen veröffentlicht, und auch Show-Erfinder Fritz-Meinecke (35) gibt jeweils seinen Senf dazu. Bei "7 vs. Wild" sind alle Teilnehmer komplett auf sich allein gestellt. © Screenshot/YouTube/7vsWild Wer in das Dschungelcamp bei RTL einzieht, der macht dies überwiegend aus Gründen des Geldes. Wer jedoch an einer Survival-Show teilnimmt, macht dies aus Überzeugung.

Genau da versteht Fritz Meinecke keinen Spaß. Denn die aktuellen Teilnehmer seiner Show versuchten, sich das Leben in der Wildnis mit geschmuggelten Gegenständen zu erleichtern. Für den Abenteurer ist das ein unbegreifliches Verhalten. Wer seiner Show zusagt, sollte wissen, dass er sich auf eine ernste Situation einstellt und sich nicht auf einem rund um die Uhr überwachten Produktionsgelände befindet. In einem Reaction-Video auf seinem Twitch-Kanal zeigt sich Meinecke enttäuscht: "Ich sage euch ganz ehrlich: Ich finde das krass. Ich finde das respektlos. Ich finde das traurig. Ich finde das schade." Der 35-Jährige steckt seit Staffel 1 mit viel Liebe und Herzblut hinter dem Showformat. Mit folgender Äußerung drückt er seine Enttäuschung unmissverständlich aus: "Das ist einer der Momente, die mir solche Großprojekte madig machen und versauen." "7 vs. Wild": Das haben die Teilnehmer der vierten Staffel geschmuggelt "7 vs. Wild"-Erfinder Fritz Meinecke (35) zeigt sich von den Schmuggel-Versuchen der diesjährigen Show-Teilnehmer enttäuscht. © Screenshot/Twitch/fritz_meinecke Meinecke selbst war beim Filzen der Teilnehmer zu Beginn der Staffel nicht dabei. Er konnte deshalb nicht benennen, welche Gegenstände die Teilnehmer heimlich bei sich hatten. Er selbst war auf Aussagen seines Organisationsteams angewiesen, hieß es in dem Livestream. Auf den YouTube-Kanälen der einzelnen Show-Teilnehmer konnten Fans jedoch ein paar Schmuggel-Geständnisse heraushören und an Meinecke weiterleiten. Demnach sei Musiker Joey Kelly (51) der größte Schmuggler in diesem Jahr gewesen. Er habe Toilettenpapier und Schlaftabletten mit in die Wildnis nehmen wollen. Meinecke erinnere sich zudem, von seinem Produktionsteam gehört zu haben, dass Kelly sogar einen Wasserfilter dabei hatte. Julia "Julia Beautx" Willecke (25) soll sogar eine größere Menge Süßigkeiten eingepackt haben. Weiterhin habe jemand der Teilnehmer versucht, eine Zahnbürste und Zahnpasta mit in die Wildnis zu nehmen. Wer genau, konnte die Community um Meinecke nicht mehr konkretisieren. Die Gegenstände wurden den Teilnehmern vor ihrem Abenteuer in der neuseeländischen Wildnis selbstverständlich abgenommen. Wie sie sich in "7 vs. Wild" schlagen, ist jeden Dienstag und Freitag auf Amazon Prime und YouTube zu sehen.

