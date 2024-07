Hennings rätselhaftes Verschwinden: TV-Zuschauer sagen, sie haben ihn gesehen!

So sah Henning Vogt vor seinem Verschwinden im September 2021 aus. © Kripo Eckernförde

Als "Strahlemann" beschreibt Helga Vogt ihren Sohn in seiner Kindheit. "Unterhaltsam, witzig, hat viel Quatsch gemacht", ergänzt Cousine Inga Wicke-Thüs in der aktuellen Sendung "Aktenzeichen XY Vermisst", die am gestrigen Mittwochabend im ZDF ausgestrahlt wurde.

Im Mai 2010 strandet sein Boot in der Eckernförder Bucht, nachdem es sich von einer Boje losgerissen hatte. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) strahlt damals ein Interview mit ihm aus.

Nachdem er mehrmals Berlin besucht hat, zieht Vogt später in die Hauptstadt, kann sich in der pulsierenden Metropole ausleben. Nach mehr als zehn Jahren Trubel ziehen er und sein Partner 2020 zurück in ihre Heimat Eckernförde, etwa 30 Kilometer nordwestlich von Kiel.

Im Frühjahr 2021 setzt der Abenteurer zum Ärger seiner Familie seine Psychopharmaka ab, die er wegen Depressionen seit seiner Jugend nimmt. In ihm, so beschrieb er, ringt er unbewaffnet mit Dämonen. Anschließend verbringt er mehrere Tage in einer gepachteten Schrebergartenparzelle und im angrenzenden Wald am Windebyer Noor.