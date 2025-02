Sexdate-Verabredung an Deutschlands größtem Stadion endet blutig

Per Onlinedating hatte sich das Opfer mit der vermeintlichen Anastasiaaa verabredet. © ZDF

Über eine Datingapp lernt der Hannoveraner im Juni 2023 die angeblich 18-jährige "Anastasiaaa" aus Dortmund kennen. Schnell wollen sich beide treffen, weil er aber am nächsten Tag noch arbeiten muss, fährt er erst im Anschluss die rund 215 Kilometer lange Strecke.

Verabredet sind die beiden Singles am 7. Juni 2023 im Gartenverein Ardeyblick, der in Sichtweite zum Signal Iduna Park liegt, der Heimspielstätte des Fußballvereins Borussia Dortmund. Im Schatten von Deutschlands größtem Stadion soll es am Abend in einer Laube zur Sache gehen. Doch "Anastasiaaa" taucht nicht auf, dafür vier ihm unbekannte Männer, die ihn verprügeln und sein Bargeld und Handy rauben.

Mutig verfolgt der 28-Jährige die Gang, wird aber ein zweites Mal attackiert, diesmal mit einem Hammer auf den Kopf. Zufällig mit dem Auto vorbeifahrende Zeugen leisten Erste Hilfe. Ein glücklicher Umstand, denn dem Opfer ist ein Teil der Schädeldecke herausgebrochen. Er wird mehrfach operiert.

Der junge Mann überlebt die Tat zwar, verliert aber seinen Job und ändert sein Wesen, wird zurückhaltender und kontaktscheuer.