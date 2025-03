Emiliya (†36) sollte im See versenkt werden! Wer hat der Zweifach-Mutter das angetan?

Luzern/Stansstadt (Schweiz) - Die Ausstrahlung des mehr als zehn Jahre zurückliegenden Mordfalls Emiliya Emilova (†36) in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst " hat hohe Wellen geschlagen. TAG24 hat mit dem zuständigen Kripochef über die eingegangenen Hinweise gesprochen.

Die Sexarbeiterin Emiliya Emilova (†36) wollte aus der Branche aussteigen. Sie wurde im September 2014 ermordet. © Kantonspolizei Nidwalden

Im Gewerbegebiet Ibach-Quartier bieten im Herbst 2014 die gebürtige Bulgarin Emiliya und etwa 15 andere Prostituierte sexuelle Dienstleistungen an. Das meiste Geld drückt sie ihrem in Bulgarien lebenden Zuhälter ab, mit dem sie eine Beziehung führt. Gemeinsam will man sich eine Wohnung kaufen.

Doch Emiliya ist mit ihrem Job immer unzufriedener, will lieber früher als später zurück in ihre Heimat, wo ihre beiden Söhne leben.

Ihr Partner soll sie bei einem Besuch im August 2014 aber überredet haben, noch weiter anschaffen zu gehen, um sich eine noch schönere Wohnung leisten zu können.

So fährt die 36-Jährige zurück in die Schweiz und lässt sich am Abend des 20. September 2014 mit Kolleginnen von einem Fahrer aus einem Wohnhaus im schweizerischen Aarburg ins 50 Kilometer entfernte Luzern fahren. Es wird der letzte Arbeitstag ihres Lebens sein.