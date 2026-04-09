Mysteriöser Tod von Unternehmer Frank P.: Etliche Hinweise nach "Aktenzeichen XY"
Hamburg/Flensburg - Ist der entscheidende Hinweis dabei? Am Mittwoch wurde der mysteriöse Tod des Hamburger Unternehmers Frank P. in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt – mit Folgen.
Wie Sprecher Jan Krüger von der zuständigen Polizeidirektion Flensburg am Donnerstag gegenüber TAG24 bestätigte, gingen nach der Ausstrahlung etwa 50 Hinweise zu dem Fall ein, die nun ausgewertet werden.
Eine Person aus dem direkten Umfeld des Verstorbenen habe dabei einen derart wertvollen Hinweis gegeben, dass sie direkt als Zeuge zu einem Vernehmungstermin eingeladen worden sei. Man erhoffe sich in diesem Gespräch weitere Informationen, erklärte Krüger auf Nachfrage.
Darüber hinaus setzen die Ermittler auch auf neue Erkenntnisse aus Fotos und Videos, die über das Hinweisportal der Landespolizei eingegangen seien. Es handele sich um circa 40 Medien, die ebenfalls gesichtet werden müssten.
Die Leiche des Unternehmers war am 9. Juli 2024 auf der Sandbank Süderoogsand im schleswig-holsteinischen Wattenmeer gefunden worden, nachdem er am 29. April allein mit einem Schlauchboot in Richtung Nordsee aufgebrochen war.
War Unternehmer Frank P. in Drogengeschäfte verwickelt?
In der Sendung wurden einige weitere Details zu dem mysteriösen Fall bekannt gegeben. Unter anderem soll der Tote einen sehr engen Kabelbinder um den Hals getragen haben und die Luftkammer seiner Rettungsweste soll mit einem Messer zerstört worden sein.
Zudem könnte an der Weste zusätzlich etwas Schweres befestigt gewesen sein. Der Flensburger Staatsanwalt Roman Mulke erklärte in der Sendung, dass ein Suizid als sehr unwahrscheinlich eingestuft werde. Wahrscheinlicher sei, dass P. in Drogengeschäfte verwickelt war.
So könnte er Drogen in der Nordsee eingesammelt haben, oder aber zufällig in eine Drogenabholung geraten sein, woraufhin er getötet wurde, führte der Staatsanwalt aus.
Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Flensburg eine Belohnung in Hohe von 7000 Euro ausgelobt.
Titelfoto: ZDF