Mysteriöser Tod von Unternehmer Frank P.: Etliche Hinweise nach "Aktenzeichen XY"

Hamburg/Flensburg - Ist der entscheidende Hinweis dabei? Am Mittwoch wurde der mysteriöse Tod des Hamburger Unternehmers Frank P. in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst " vorgestellt – mit Folgen.

Am 29. April 2024 brach der Hamburger Unternehmer Frank P. mit einem Schlauchboot in Richtung Nordsee auf – er kehrte nie zurück. (Nachgestellte Szene) © ZDF

Wie Sprecher Jan Krüger von der zuständigen Polizeidirektion Flensburg am Donnerstag gegenüber TAG24 bestätigte, gingen nach der Ausstrahlung etwa 50 Hinweise zu dem Fall ein, die nun ausgewertet werden.

Eine Person aus dem direkten Umfeld des Verstorbenen habe dabei einen derart wertvollen Hinweis gegeben, dass sie direkt als Zeuge zu einem Vernehmungstermin eingeladen worden sei. Man erhoffe sich in diesem Gespräch weitere Informationen, erklärte Krüger auf Nachfrage.

Darüber hinaus setzen die Ermittler auch auf neue Erkenntnisse aus Fotos und Videos, die über das Hinweisportal der Landespolizei eingegangen seien. Es handele sich um circa 40 Medien, die ebenfalls gesichtet werden müssten.

Die Leiche des Unternehmers war am 9. Juli 2024 auf der Sandbank Süderoogsand im schleswig-holsteinischen Wattenmeer gefunden worden, nachdem er am 29. April allein mit einem Schlauchboot in Richtung Nordsee aufgebrochen war.